- Nie miałem wcześniej tak silnego rywala w ligowym wyścigu o tytuł mistrzowski. Wygrana była jednym z największych osiągnięć w mojej karierze – powiedział Josep Guardiola przed najbliższym szlagierem z Liverpoolem. Czy Manchesterowi City będzie aż tak ciężko pokonać „The Reds”?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Manchester City - Southampton 3-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports



Reklama

Były szkoleniowiec FC Barcelona powiedział przed najbliższym meczem z Liverpoolem, że według niego to właśnie Liverpool jest obecnie najsilniejszą ekipą na świecie:

- Nie miałem wcześniej tak silnego rywala w ligowym wyścigu o tytuł mistrzowski. Wygrana była jednym z największych osiągnięć w mojej karierze. Liverpool jest prawdopodobnie najlepszą drużyną na świecie w tym momencie - stwierdził Guardiola cytowany przez "Goal.com".

Spotkanie Liverpoolu z Manchesterem City będzie zdecydowanie najciekawszym spotkaniem następnej kolejki Premier League. Podopieczni Jurgena Kloopa mają obecnie sześć punktów przewagi nad drużyną z Manchesteru.

- Mają wyjątkowy zespół, historia to jedno, ale jest w nich coś wyjątkowego. Myślę, że mają bardzo dobrą drużynę, świetnego trenera i na ich stadionie panuje naprawdę świetna atmosfera - dodał trener City.



Premier League - wyniki, strzelcy, tabele

Wygrana w spotkaniu pozwoliłaby drużynie z Merseyside oddalić się na dziewięć punktów, co byłoby sporą przewagą w tabeli.

- Nie wiem czy ta wygrana by coś zmieniła, mamy do rozegrania jeszcze dużo spotkań, zawsze chcę walczyć do końca. Przegrali jedno spotkanie w poprzedniej kampanii, w tej są niepokonani. Nie sądzę, żeby stracili zbyt dużo punktów jednak sezon jest długi - skomentował ligową sytuację Hiszpan.

Angielscy dziennikarze często zastanawiają się czy starcie pomiędzy trenerami przejdzie w przyszłości do historii jak legendarna rywalizacja Alexa Fergusona z Arsene Wengerem z końcówki lat 90’ i początku 00’.

- Myślę, że nie możemy porównywać jakiejkolwiek rywalizacji do tej pomiędzy Fergusonem a Wengerem. To były absolutne legendy w swoich klubach, które trenowały w nich przez jedną czy dwie dekady - odpowiedział Guardiola.

Spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City odbędzie się w niedzielę o 17.30. Dla drużyny hiszpańskiego szkoleniowca będzie to okazja na wygraną pierwszy raz od 16 ostatnich spotkań na Anfield.



Zdjęcie Josep Guardiola / AFP

PA