Premier League: Grudniowy maraton nabiera rozpędu

Grudzień to najtrudniejszy miesiąc dla angielskich klubów piłkarskich. Niektóre rozegrają w nim aż dziewięć spotkań. Na wtorek i środę zaplanowano mecze 15. kolejki Premier League, a najciekawiej zapowiada się konfrontacja Manchesteru United z Arsenalem.

Arsenal po serii trzech remisów w lidze angielskiej znów jest na fali. Najpierw wygrał na wyjeździe z AFC Bournemouth 2:1, a w niedzielę w świetnym stylu w derbach Londynu pokonał u siebie Tottenham Hotspur 4:2.



"To było ważne zwycięstwo, ale tak naprawdę jak każde inne dało nam trzy punkty. Musimy kontynuować naszą pracę, stworzyć własny styl. Wierzę, że ten zespół stać na wiele" - podkreślił trener "Kanonierów" Unai Emery.



Arsenal w Premier League jest niepokonany od 18 sierpnia.



Znacznie gorsze nastroje panują w Manchesterze. "ManU" w ostatnich dniach nie zdołał pokonać ani Crystal Palace (0:0), ani Southamptonu (2:2). Wicemistrz z poprzedniego sezonu w tabeli jest dopiero siódmy i ma większą stratę do lidera (16 punktów) niż przewagę nad strefą spadkową (13 pkt).



"Powinniśmy zapomnieć o tym, jak wygląda tabela i po prostu starać się wygrać każdy mecz. Tylko w ten sposób uda nam się dopaść czołową czwórkę" - powiedział pomocnik Ander Herrera.



To właśnie Arsenal zajmuje czwarte miejsce, ostatnie dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Nad Manchesterem ma osiem punktów przewagi.



Pozostałe drużyny z czołówki mają teoretycznie znacznie słabszych rywali. Prowadzący w zestawieniu Manchester City na wyjeździe zagra z Watfordem. "The Citizens" wciąż musza sobie radzić bez Kevina de Bruyne, a w dodatku nie wiadomo czy zdolny do gry będzie Sergio Aguero, który opuścił sobotnie spotkanie z Bournemouth (3:1).



Obrońcy tytułu o dwa punkty wyprzedzają Liverpool. "The Reds", po szczęśliwym zwycięstwie z Evertonem 1:0, na wyjeździe zmierzą się z zagrożonym degradacją Burnley.



Trzecia w tabeli Chelsea, również na boisku rywala, zagra z Wolverhampton Wanderers, a piąty Tottenham podejmie Southmapton Jana Bednarka. Polski obrońca ostatnio nie mieści się jednak do meczowej kadry.



Problemów z miejscem w podstawowym składzie nie ma natomiast Łukasz Fabiański. Bramkarz West Ham United w sobotę po raz drugi w sezonie zachował czyste konto, a jego zespół pokonał na wyjeździe Newcastle United 3:0. We wtorek podejmie beniaminka Cardiff City.