Manchester City poszukuje do swojego składu napastnika światowej klasy - tym zawodnikiem ma być Harry Kane, kluczowa postać Tottenhamu Hotspur. Na Etihad wiedzą jednak, że "Spurs" akurat tego piłkarza łatwo nie wypuści, w związku z czym powstał także "plan B".

Antoine Griezmann ewentualnym celem City

Jak uważa "Mundo Deportivo", wskazując też na doniesienia różnych brytyjskich mediów, jeśli City nie zdoła kupić Kane'a, to zwróci się wówczas do Barcelony z zapytaniem o możliwość wykupienia Antoine'a Griezmanna.



Francuz zaliczył dobry sezon w barwach "Blaugrany" i obok Leo Messiego jest on kluczową postacią w ekipie z Camp Nou. Z sezonu na sezon poprawił też swoje statystyki. W kampanii 2019/2020 (debiutanckiej w FC Barcelona) strzelił 15 goli i zaliczył cztery asysty. W ostatnim sezonie trafiał do bramek przeciwników z kolei 20 razy i dorzucił do tego 13 asyst.

FC Barcelona mogłaby dokonać wymiany

Mimo wszystko - według "MD" - FC Barcelona była by skłonna rozważyć sprzedaż tego piłkarza, przede wszystkim po to, by podreperować budżet nadwątlony w ostatnim czasie.



Może dojść też do wymiany graczy - "Duma Katalonii" z chęcią by widziała u siebie kilku graczy "The Citizens", takich jak Aymeric Laporte, Bernardo Silva i Joao Cancelo.

Zdjęcie Antoine Griezmann w zastępstwie Harry'ego Kane'a? Manchester City nie mówi "nie". / ANDER GILLENEA/AFP/East News / East News

