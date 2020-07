Premier League. Grabara znów może trafić do Aarhus

Kamil Grabara chciałby rozpocząć nowy sezon w barwach Liverpoolu. Niewykluczone jednak, że młody golkiper trafi na kolejne wypożyczenie. Ponownie pyta o niego Aarhus GF.

W barwach duńskiego zespołu Grabara spędził już na wypożyczeniu pierwszą połowę ubiegłego roku. Zaliczył wówczas 16 występów w tamtejszej ekstraklasie. Sześć razy zachował czyste konto.

Miniony sezon 21-latek też spędził w gościnie. Bronił barw Huddersfield Town na zapleczu Premier League. Z końcem czerwca wygasła jego umowa i wrócił na Anfield.

Kontrakt z Liverpoolem wiąże go do połowy 2022 roku. Polak ma nadzieję, że nowe rozgrywki rozpocznie w szerokim składzie "The Reds". Nie pozwolić może jednak na to wyjątkowo silna konkurencja.