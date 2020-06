Kamil Grabara nie zostanie na kolejny sezon w Huddersfield Town. Klub występujący w Championship wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Polski bramkarz wraca do Liverpoolu.

Grabara trafił do Huddersfield przed startem obecnego sezonu. Okres jego wypożyczenia upływa 30 czerwca tego roku. Wiadomo już, że nie zostanie ono prolongowane.

Przygotowania do nowych rozgrywek Polak rozpocznie z Liverpoolem, którego jest zawodnikiem. Z "The Reds" wiąże go kontrakt do czerwca 2022 roku.

Na Anfield trafił w styczniu 2016 roku. Najpierw grał w juniorach i zespole rezerw. Z pierwszą drużyną jak na razie spędził tylko jesień 2018 roku. Na kolejną rundę został wypożyczony do duńskiego Aarhus GF. Dopiero potem trafił do Huddersfield.