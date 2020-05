Gordon Taylor, szef związku zawodowego piłkarzy (PFA) w Anglii powiedział, że jest rozważany pomysł, aby połowy były krótsze niż 45 minut, kiedy rozgrywki zostaną wznowione.

Dyskusje o powrocie Premier League, zatrzymanej z powodu pandemii koronawirusa, się toczą, ale Taylor stwierdził, że piłkarze "martwią się" bezpieczeństwem.

"Oni nie są głupi. Muszą być przekonani, że powrót jest bezpieczny i że to jest ich wybór" - mówił Taylor.



Premier League miałaby zacząć od 8 czerwca.



"Nie znamy przyszłości, ale wiemy, jakie zostały przedstawione propozycje, jakie pojawiły się pomysły: większa liczba rezerwowych, możliwość rozgrywania krótszych niż 45 minut połów, granie na neutralnych stadionach" - stwierdził szef PFA.



"Oczywiście chcemy zachować integralność rozgrywek, mecze u siebie i na wyjeździe, takie same składy jak przez zawieszeniem. Jest więc wiele rzeczy do zrobienia, ale na pierwszym miejscu to czy uda się dokończyć sezon i czy uda się to zrobić bezpiecznie?" - dodał.