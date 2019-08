Tottenham Hotspur potwierdził wypożyczenie Giovaniego Lo Celso z Betisu Sewilla. Po sezonie "Koguty" najprawdopodobniej wykupią pomocnika.

Lo Celso w najbliższym sezonie będzie w Tottenhamie jako zawodnik wypożyczony, ale nikt w Londynie nie wątpi, że "Koguty" skorzystają z klauzuli wykupu piłkarza. Wówczas na konto Betisu wpłynie około 65 mln euro.

Transfer został sfinalizowany w ostatni dzień okienka transferowego w Anglii.

23-latek jest kreatywnym i uniwersalnym pomocnikiem. Może grać zarówno jako boiskowa "ósemka" oraz "dziesiątka", a także na bokach pomocy.



Lo Celso, który rozegrał 19 meczów w reprezentacji Argentyny, w poprzednim sezonie był wypożyczony z Paris Saint-Germain do Betisu, a andaluzyjski klub kupił go w kwietniu za 22 mln euro. Pomocnik rozegrał w barwach zespołu z Sewilli 45 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił 16 goli.



