Gabriel Magalhaes został nowym piłkarzem Arsenalu, potwierdził klub angielskiej Premier League. 22-letni obrońca, który przeszedł z Lille OSC, kosztował 25 milionów funtów.

To drugi letni nabytek "Kanonierów" w tym oknie transferowym. Wcześniej piłkarzem Arsenalu został bowiem inny Brazylijczyk - Willian, który jako wolny zawodnik trafił na Emirates Stadium z Chelsea.

"Jesteśmy zadowoleni z pozyskania Gabriela. Przyglądaliśmy się mu od pewnego czasu. Chciało go wiele klubów, więc jesteśmy dumni, że udało nam się dojść do porozumienia z klubem i zawodnikiem" - powiedział Edu, dyrektor techniczny Arsenalu.



22-letni Brazylijczyk przybył do Anglii w zeszły poniedziałek i obecnie przebywa w kwarantannie, zanim będzie mógł trenować z nowymi kolegami.



"Witamy Gabriela w Arsenalu. On posiada jakość, która pozwoli nam być silniejszym nie tylko w obronie, ale jako zespół. Udowodnił w Lille, że posiada wiele cennych atrybutów" - stwierdził Mikel Arteta, szkoleniowiec "Kanonierów", o piłkarzu, który podpisał pięcioletni kontrakt.



