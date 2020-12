Fulham FC zremisował przed własną publicznością z Liverpool FC 1-1 (1-0) w niedzielnym meczu Premier League.

12. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-13 17:30 | Stadion: Craven Cottage | Arbiter: Andre Marriner Fulham Londyn Liverpool FC 1 1 DO PRZERWY 1-0 B. De Cordova-Reid 25' Mohamed Salah 79'

"The Reds" byli zdecydowanym faworytem starcia, a wobec remisu Tottenhamu (1-1 z Crystal Palace) stanęli przed szansą na to, by odskoczyć rywalowi. Dość niespodziewanie, stosunkowo szybko zostali jednak zmuszeni do odrabiania strat.

W 25. minucie Liverpool popełnił błąd przy wyprowadzaniu kontrataku. Wykorzystał go Bobby Decordova-Reid, bez zastanowienia uderzając w kierunku dalszego słupka bramki gości i dając gospodarzom prowadzenie. Siedem minut później tylko geniusz Alissona uratował przyjezdnych przed utratą kolejnej bramki po sytuacyjnym strzale Tosina Adarabioyo.



Drużyna Juergena Kloppa długo biła głową w mur. Kiedy wydawało się już, że niespodziewana porażka jest realna, do wyrównania doprowadził w 79. minucie Mohamed Salah, wykorzystując rzut karny, podyktowany za zagranie ręką Aboubakara Kamary. Walka przyjezdnych o pełną pulę trwała do ostatniego gwizdka sędziego (świetną okazję miał m.in. Curtis Jones), lecz zakończyła się fiaskiem. Więcej bramek na Craven Cottage już nie padło.



1 1 Fulham Londyn Liverpool FC Areola Olaoluwa Aina Adarabioyo Andersen De Cordova-Reid Zambo Anguissa Loftus-Cheek Lookman Lemina Robinson Cavaleiro Alisson Alexander-Arnold Matip Fabinho Robertson Jones Wijnaldum Henderson Salah Firmino Mané SKŁADY Fulham Londyn Liverpool FC Alphonse Areola Alisson Becker Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 68′ 68′ Trent Alexander-Arnold Oluwatosin Adarabioyo 46′ 46′ Joel Matip 20′ 20′ Joachim Andersen Tavares Fabinho 25′ 25′ Bobby De Cordova-Reid Andrew Robertson André-Frank Zambo Anguissa 31′ 31′ Curtis Jones 74′ 74′ Ruben Loftus-Cheek Georginio Wijnaldum 75′ 75′ 88′ 88′ Ademola Lookman Jordan Henderson 46′ 46′ 80′ 80′ Mario Lemina 79′ (k.) 79′ (k.) 84′ 84′ Mohamed Salah Antonee Robinson . Roberto Firmino Ivan Cavaleiro Sadio Mané REZERWOWI Marek Rodak Caoimhin Kelleher 88′ 88′ Joe Bryan Nathaniel Phillips Tim Ream 68′ 68′ Neco Williams Tom Cairney Jake Cain Neeskens Kebano Alex Oxlade-Chamberlain 80′ 80′ Harrison Reed 46′ 46′ Takumi Minamino 74′ 74′ Aboubakar Kamara 84′ 84′ Divock Origi

STATYSTYKI Fulham Londyn Liverpool FC 1 1 Posiadanie piłki 25,3% 74,7% Strzały 10 9 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 6 8 Faule 9 5 Spalone 2 2

