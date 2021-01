W poniedziałek Frank Lampard został zwolniony z funkcji menedżera Chelsea Londyn. Kilka godzin później wydał oświadczenie. Podziękował za ostatni okres spędzony przy Stamford Bridge, ale nie ukrywał rozczarowania takim stanem rzeczy.

"To był ogromny przywilej i zaszczyt dowodzić zespołem, który przez tak długi czas był dużą częścią mojego życia. Chciałbym podziękować fanom za niesamowite wsparcie, które otrzymałem w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Mam nadzieję, że wiedzą, co to dla mnie oznacza" - napisał Lampard w oświadczeniu, cytowanym przez serwis leaguemanagers.com



Na temat spodziewanego zwolnienia Lamparda spekulowano od kilku tygodni. W poniedziałek ogłoszono, że były reprezentant Anglii żegna się z klubem. Dla nikogo nie stanowiło to niespodzianki.



"Jestem rozczarowany, że nie dostałem w tym sezonie czasu, by przeskoczyć z zespołem na wyższy poziom. Chcę jednak podziękować panu Abramowiczowi, zarządowi, zawodnikom, mojemu sztabowi trenerskiemu i wszystkim w klubie za ciężką pracę i poświęcenie w tych bezprecedensowych i trudnych czasach" - dodał 42-letni szkoleniowiec.



Niedzielne zwycięstwo nad Luton Town (3-1) w Pucharze Anglii nie pozwoliło mu na uratowanie posady. Chelsea w poprzednim sezonie pod jego wodzą zajęła w Premier League czwartą lokatę. W obecnych rozgrywkach zajmuje dziewiąte miejsce.



"Życzę klubowi wszelkich sukcesów na przyszłość" - zakończył.

Nadal oficjalnie nie wiadomo, kto zastąpi Lamparda. Na dziennikarskiej giełdzie nazwisk niekwestionowanym faworytem pozostaje Thomas Tuchel, który niedawno rozstał się z PSG. Jego angaż, ma być kwestią nie dni, lecz godzin.

