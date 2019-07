Wielki powrót do Chelsea stał się faktem. Frank Lampard został w czwartek ogłoszony nowym szkoleniowcem londyńskiego klubu.

41-letni trener związał się z Chelsea trzyletnim kontraktem. - Jestem dumny z powrotu do klubu jako szkoleniowiec. Każdy zna moją miłość do Chelsea i moją historię w tej drużynie. Teraz chcę skupić się na pracy i przygotowaniach do sezonu. Jestem tutaj, by ciężko pracować na kolejne sukcesy. Już nie mogę się doczekać pierwszych zajęć z zespołem - stwierdził Lampard, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Były pomocnik ma za sobą bogatą piłkarską karierę. 106 razy zagrał w reprezentacji Anglii, a największe sukcesy odnosił z Chelsea. Trzykrotnie wygrał z nią Premier League, w sezonie 2011/2012 triumfował w Lidze Mistrzów. Występował w drużynie przez 13 lat. Potem był jeszcze piłkarzem Manchesteru City i New York City FC.



Po zakończeniu kariery z powodzeniem pracował jako menedżer w Derby County, z którym walczył w barażach o awans do Premier League. Co prawda nie osiągnął celu, ale został dostrzeżony przez Chelsea. W Londynie zastąpił Maurizio Sarriego - Włoch, mimo wygrania Ligi Europy, po zakończeniu sezonu objął Juventus.



