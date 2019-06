Coraz bliżej wielkiego powrotu do Chelsea. Derby County, klub, który prowadzi Frank Lampard, oficjalnie zezwoliło trenerowi na rozmowy z londyńskim klubem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Rafa Benitez odchodzi z Newcastle United. Wideo © 2019 Associated Press

Lampard był wymieniany wśród kandydatów do objęcia trzeciego zespołu ostatniego sezonu Premier League od kilku tygodni. Spekulacje nabrały rozpędu, gdy z Chelsea pożegnał się Maurizio Sarri.

Reklama

We wtorek głos na temat medialnych plotek zabrał obecny pracodawca Lamparda. Derby w komunikacie na oficjalnej stronie klubu ogłosiło, że zezwoliło na rozmowy menedżera z Chelsea. Klub zapowiedział też, że na razie powstrzyma się od dalszych komentarzy w tej sprawie.



Lapmard prowadzi Derby od roku, umowa wiąże go z klubem do czerwca 2021 r. Jeśli więc Chelsea zdecyduje się, by go zatrudnić, zapewne będzie musiała wypłacić Derby odszkodowanie. W pierwszym sezonie w roli szkoleniowca na Wyspach Brytyjskich Lampard spisał się nieźle - jego drużyna awansowała do finału baraży o Premier League, ale w decydującym starciu okazała się słabsza od Aston Villi.



41-letni Lampard ma za sobą bogatą piłkarską karierę. 106 razy zagrał w reprezentacji Anglii, a największe sukcesy odnosił z Chelsea. Trzykrotnie wygrał z nią Premier League, w sezonie 2011/2012 triumfował w Lidze Mistrzów. Występował w drużynie przez 13 lat. Potem był jeszcze piłkarzem Manchesteru City i New York City FC.



Premier League: wyniki, tabela, strzelcy





Zdjęcie Frank Lampard / BEN STANSALL / AFP

DG