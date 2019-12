- Jest trenerem światowej klasy. Może pracować w każdym klubie - stwierdził Frank Lampard zapytany o Carlo Ancelottiego. Pytanie skierowane do obecnego trenera Chelsea nie było przypadkowe. Włoch według doniesień zagranicznych klubów ma zostać trenerem któregoś z angielskich klubów.

Carlo Ancelotti prawdopodobnie nie może narzekać na brak ofert. Jak donosi włoski portal "Tuttomercato", szkoleniowiec jest już po słowie z Arsenalem Londyn. W podobnym tonie wypowiada się angielski "Goal", który dodaje, że z usług byłego trenera m.in. Chelsea chętnie skorzystałby także Everton.

O zwolnieniu Ancelottiego z Napoli mówiło się w ostatnich tygodniach, a informacja została oficjalnie potwierdzona wczoraj. Angielscy dziennikarze na pomeczowej konferencji (po wczorajszym spotkaniu Chelsea z Lille) poprosili o komentarz obecnego szkoleniowca Chelsea Franka Lamparda, którego Włoch trenował podczas pracy w "The Blues".

- Jest mi przykro, mam do niego ogromny szacunek. Widziałem, że ostatnio przechodził trudny okres. To była bardzo ciężka praca, a pomimo tego zachowywał się z klasą. Zawsze sobie radził z trudnościami. Jest trenerem światowej klasy. Może pracować w każdym klubie - powiedział Lampard cytowany przez "Goal".

O obecnej sytuacji klubu z Neapolu wypowiedział się również Jorginho, który dla Napoli rozegrał 160 spotkań: - Nigdy nie poznałem Ancelottiego osobiście, ale słyszałem same dobre rzeczy o jego pracy. Moi koledzy z Napoli mówili, że jest to świetny szkoleniowiec i bardzo dobry człowiek. Jest mi przykro z powodu tego, co dzieje się w klubie. To bardzo ciężki moment i mam nadzieję, że wróci do czołówki. Jest to dla mnie niespodzianka. Nie sądziłem, że Napoli może wpaść w takie problemy, jest mi przykro bo nadal kocham ten klub i miasto - powiedział reprezentant Włoch dla "Goal".

Przyszłość Ancelottiego nie jest jeszcze znana. Atmosferę wokół trenera zagęściła również informacja o tym, że Zlatan Ibrahimović może dołączyć do Evertonu. Szwed rozważał dołączenie do Napoli, właśnie ze względu na postać włoskiego szkoleniowca. Według "Daily Mirror" popularny "Ibra" nie jest zadowolony z warunków i pozycji Milanu, z którym był ostatnio łączony. Dziennik twierdzi, że Ancelotti i Ibrahimović mogą się finalnie spotkać właśnie w klubie z Merseyside.

Nowym trenerem Napoli ma natomiast zostać były szkoleniowiec AC Milan - Gennaro Gattuso, którego jako piłkarza "Rossonerich" trenował właśnie Ancelotti.



