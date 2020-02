​Fani Tottenhamu mogą być załamani. Tuż przed pierwszym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Lipsk jeden z najlepszych piłkarzy "Kogutów" Heung-Min Son złamał rękę i będzie musiał przejść operację.

O diagnozie poinformował klub. Piłkarz nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym z Aston Villą, wygranym przez londyńczyków 3-2. Mimo bólu, Koreańczyk przebywał na murawie do końcowego gwizdka. W ostatnich minutach zdołał nawet strzelić zwycięską bramkę.

Teraz jednak, jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Tottenham, czeka go kilkutygodniowa przerwa. Już w tym tygodniu Son przejdzie zabieg, a następnie sztab medyczny "Kogutów" oceni stan jego zdrowia i przygotuje plan rehabilitacji.

27-latek jest kluczowym elementem w układance trenera Jose Mourinho. W trzech ostatnich starciach ligowych zdobył cztery bramki. Ogółem w 32 spotkaniach tego sezonu 16 razy trafiał do siatki i zanotował dziewięć asyst.

Sona zabraknie jednak w dwumeczu 1/8 finału z RB Lipsk. "The Special One" będzie musiał poradzić sobie także bez kontuzjowanego kapitana drużyny Harry’ego Kane’a. To znacznie utrudnia zadanie londyńczykom.

Piłkarze z Lipska świetnie sobie radzą w tym sezonie Bundesligi i walczą z Bayernem Monachium o tytuł mistrzowski.

