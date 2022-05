Premier League. Fabiański zatrzymał mistrzów Anglii! Losy tytułu otwarte

Zobacz zapis relacji live z meczu West Ham United - Manchester City

Tym meczem Manchester City mógł w praktyce przypieczętować obronę mistrzowskiego tytułu. W pierwszej połowie boiskowe wydarzenia nie potoczyły się jednak po myśli ekipy Josepa Guardioli. Schodzili na przerwę, niespodziewanie przegrywając różnicą dwóch bramek.

WHU - MC. Jarrod Bowen w roli egzekutora

Dwukrotnie do siatki gości trafił Jarrod Bowen. Najpierw stanął oko w oko z Edersonem, minął go z łatwością i strzelił z ostrego kąta do pustej bramki.

W drugiej sytuacji miał nieco szczęścia - po jego uderzeniu piłka przeleciała między nogami Fernandinho i wpadła do siatki obok zasłoniętego golkipera.

Mistrzowie Anglii zaczęli odrabiać straty po zmianie stron. W 49. minucie Łukasza Fabiańskiego pokonał Jack Grealish. Futbolówka zmierzała wprawdzie w środek bramki, ale skozłowała tuż przed polskim golkiperem i wpadła do siatki nad nim.

Dwadzieścia minut później "Fabian" skapitulował po raz drugi. Tym razem nawet nie podjął interwencji. Samobójczym trafieniem zaskoczył go bowiem Vladimir Czoufal.

Oba zespoły zmarnowały po jednej znakomitej okazji do zmiany wyniku. Michail Antonio zawiódł w sytuacji sam na sam z Edersonem. Z kolei w 86. minucie rzut karny wykonywany przez Riyada Mahreza obronił Fabiański!

Jeśli Liverpool wygra zaległe spotkanie, na kolejkę przed końcem zmagań będzie tracił do "The Citizens" tylko punkt.

Tymczasem WHU pozostaje w grze o miejsce w Lidze Europy, zaciekle rywalizując z Manchesterem United.

West Ham United - Manchester City 2-2 (2-0)

Bramki: 1-0 Bowen (24.), 2-0 Bowen (45.), 2-1 Grealish (49.), 2-2 Czoufal (69. samobójcza).

Zobacz pełny raport meczowy i aktualną tabelę Premier League

