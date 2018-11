Trudne zadanie czeka bramkarza West Ham United Łukasza Fabiańskiego w 13. kolejce Premier League. Polak stanie naprzeciw Manchesteru City - broniącego tytułu lidera tabeli, który zdobył najwięcej bramek w lidze i nie przegrał jeszcze meczu.

Zdjęcie Łukasz Fabiański /Marc Atkins /Getty Images

Podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli zdobyli w lidze 36 goli, czyli średnio trzy na spotkanie. Są pod tym względem zdecydowanie najskuteczniejsi - druga pod tym względem Chelsea Londyn trafiła do siatki 27 razy.

Reklama

- To będzie dla mnie szczególny mecz - przyznał chilijski trener West Hamu Manuel Pellegrini, który w 2014 roku poprowadził "The Citizens" do triumfu Premier League.

- W tym zawodzie często jest się w różnych miejscach. Dla mnie najważniejsze jest to, że wciąż jestem w dobrych stosunkach z ludźmi pracującymi w klubach, z których odszedłem. Zawsze będę ciepło wspominał Manchester City, w którym spędziłem trzy bardzo ważne lata swojego życia - podkreślił.

West Ham zgromadził 12 punktów i zajmuje 13. pozycję w tabeli Premier League. Do lidera ma już 20 straty. "Młoty" będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w sobotę o godz. 16.

Bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się napastnik gości Sergio Aguero. Argentyńczyk zdobył dotychczas osiem bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Dobrą dyspozycję zawdzięcza lekarzom i fizjoterapeutom, dzięki którym na dobre pozbył się problemów z kolanem.

- Wszystko się do tego sprowadza. Cierpiałem przez długi czas, przeszedłem wiele zabiegów tutaj, w klubie. I wreszcie pod koniec minionego sezonu zdecydowałem się poddać się operacji przed mistrzostwami świata. Na szczęście wszystko ułożyło się tak, jakbym sobie tego życzył. Pep Guardiola też jest zadowolony. Mogę teraz pomóc drużynie, bo teraz to ode mnie zaczyna się nasz pressing - powiedział 30-letni napastnik, który w kwietniu przeszedł artroskopię.

Manchester City może zostać pierwszym klubem, który obronił tytuł mistrza Anglii, od 2009 roku, kiedy dokonał tego lokalny rywal - United.

- Widzę u nas tę samą energię, to samo podejście jak w poprzednim sezonie. To nam daje dużą wiarę w siebie. Jeśli zachowamy koncentrację, możemy dokonać czegoś wielkiego - ocenił Aguero.

Oprócz "The Citizens", niepokonane w lidze są jeszcze ekipy wicelidera Liverpoolu (30 punktów) oraz trzeciej Chelsea Londyn (28). Ta pierwsza będzie miała w tej kolejce teoretycznie łatwiejsze zadanie, ponieważ w sobotę o 16 zmierzy się na wyjeździe z Watfordem (20). Z kolei stołecznych czekają derby Londynu z tracącym do nich tylko punkt Tottenhamem Hotspur na Wembley tego samego dnia o 18.30.

- Mimo tak wielkiej konkurencji, jesteśmy niepokonani od 18 meczów. To pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze - ocenił trener Chelsea Włoch Maurizio Sarri.