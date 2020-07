W 35. kolejce angielskiej Premier League ważne spotkanie czeka West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański. "Młoty" mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, a w sobotę zagrają na wyjeździe z zamykającym tabelę Norwich City.

"Kanarki" szanse na pozostanie w Premier League mają tylko teoretyczne, a porażka z West Ham spowoduje, że już na pewno zostaną zdegradowane. Sytuacja West Ham tak trudna obecnie nie jest. Z czterech ostatnich meczów aż trzy londyńczycy rozegrają z drużynami walczącymi o utrzymanie. Każde będzie więc niezwykle ważne.

"Na mecz z Norwich musimy patrzeć jak na doskonałą okazję do poprawienia naszej sytuacji, zwiększenia przewagi nad strefą spadkową. Właśnie to postaramy się zrobić" - powiedział Fabiański, cytowany przez stronę internetową klubu.

W środę mimo wielu stworzonych okazji jego zespół przegrał u siebie z Burnley 0-1. "Mieliśmy wyjątkowego pecha. Nie ma powodu, aby popadać w pesymizm. Wiemy jaka jest nasza sytuacja i o co walczymy" - podkreślił polski bramkarz.

West Ham zgromadził 31 punktów i w tabeli jest 16. Taki sam dorobek ma 17. Watford. Dalej jest otwierające strefę spadkową AFC Bournemouth (28 pkt), Aston Villa (27) i Norwich (21). "Młoty" czekają jeszcze spotkania z Watfordem, Aston Villą i walczącym o miejsce w Top4 Manchesterem United. W lidze angielskiej o kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramek, a ten londyńczycy mają znacznie korzystniejszy niż ekipy w strefie spadkowej.

"Wszystkie drużyny będące w takiej sytuacji jak my mają to samo wrażenie, że każde spotkanie jest jak finał, w którym stawka jest ogromna. To zawsze siedzi w głowie, dlatego trzeba starać się zachować spokój, aby móc pokazać w pełni swoje umiejętności" - ocenił Fabiański.