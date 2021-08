Premier League. Everton włącza się do walki o Insigne

Wiele wskazuje na to, że tego lata Lorenzo Insigne opuści Neapol - po zakończeniu piłkarskich mistrzostw Europy kilka znaczących europejskich klubów ruszyło do negocjacji o przejęcie włoskiego zawodnika.

Everton dołącza do walki

Media z Półwyspu Apenińskiego najczęściej pisały o zainteresowaniu mediolańskiego Interu, ale wkrótce pojawił się także nieco bardziej "egzotyczny" wątek dotyczący Zenitu Sankt Petersburg. "The Sun" niedawno informował o możliwym ruchu ze strony Tottenhamu, a teraz - według dziennikarza Luci Marchettiego - chęć zakontraktowania gracza miał wykazać także Everton.



Insigne znalazłby w Liverpoolu przynajmniej jedną znajomą twarz - szkoleniowiec "The Toffees", Rafa Benitez, w przeszłości prowadził bowiem także Napoli, gdzie jego podopiecznym był właśnie filigranowy piłkarz.

Insigne w sporze o finanse z De Laurentiisem

Wbrew pozorom samo Napoli też miałoby przychylać się do sprzedaży gracza, który jest wychowankiem "Azzurrich". Insigne ma zaledwie rok do końca kontraktu, a żąda - jak przelicza "The Sun" podwyżki do poziomu pięciu mln funtów rocznie.



Aurelio De Laurentiis, właściciel klubu, jest skłonny dać dać mu pensję jedynie w wysokości trzech mln funtów - i, jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport", traci już w tej sytuacji resztki cierpliwości.



Dlatego Insigne mógłby kosztować Everton lub Tottenham jedynie 20 mln funtów tego lata. De Laurentiis mimo wszystko wolałby uniknąć sytuacji, w której jego zawodnik odejdzie za rok jako wolny agent. Kwota ta wydaje się jak najbardziej osiągalna dla wszystkich stron zainteresowanych pozyskaniem reprezentanta Włoch.

Zdjęcie Lorenzo Insigne niemal całą karierę był związany z Napoli. Czy przyszedł czas na zmiany? / Xinhua/Xinhua News/East News / East News

