Wygląda na to, że Tottenham Hotspur znalazł już idealnego pretendenta do objęcia schedy po zdymisjonowanym Jose Mourinho. Jest nim Erik ten Hag, obecnie trener Ajaksu Amsterdam.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Manchester City - Tottenham Hotspur 1-0 skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Jak informuje dziennikarz Fabrizio Romano, umówiono już spotkanie, w którym niebawem wezmą udział Erik ten Hag i boss Tottenhamu - Daniel Levy. Panowie mają omówić warunki ewentualnej współpracy. Jeśli ich wizje okażą się zbieżne, "Koguty" do nowego sezonu wystartują pod wodzą 51-letniego Holendra.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Jose Mourinho został zwolniony z posady menedżera londyńczyków 19 kwietnia. Jego tymczasowym zastępcą mianowano ledwie 29-letniego Ryana Masona. To on poprowadził zespół w niedzielnym finale Pucharu Ligi Angielskiej, przegranym 0-1 z Manchesterem City.

Ten Hag od sezonu 2017/18 dyryguje Ajaksem Amsterdam (obecna umowa szkoleniowca wygasa w połowie 2022 roku). W tym sezonie zapracował na kolejny tytuł mistrza Holandii. Wszystko wskazuje na to, że do rozgrywek Champions League zespół przystąpi już bez niego.



Czy Harry Kane zostanie w Tottenhamie?

Tottenham również walczy o Ligę Mistrzów. W tej chwili zajmuje w tabeli Premier League siódmą lokatę. By cel zrealizować, musi znaleźć się przynajmniej trzy miejsca wyżej. Dystans dzielący "The Spurs" od tego szczebla to obecnie pięć punktów.



Awans do elitarnych rozgrywek może mieć ogromny wpływ na najbliższą przyszłość Tottenhamu. Jeśli zadania nie uda się wykonać, z drużyną najprawdopodobniej pożegna się jej największa gwiazda - Harry Kane.



UKi



Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz