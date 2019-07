Kolejna kontuzja Erica Bailly. Obrońca Manchesteru United nie zagra przez kilka najbliższych miesięcy z powodu kontuzji kolana.

Piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej doznał kontuzji w czasie rozgrywanego w Szanghaju towarzyskiego spotkania z Tottenhamem. Pięć dni później, po kolejnym sparingu Manchesteru - wygranej 1-0 z Kristiansund - trener Ole-Gunnar Solskjaer zdradził ostateczną diagnozę urazu stopera.

- Przeszedł operację i nie będzie grał przez co najmniej cztery lub pięć miesięcy - stwierdził menedżer "Czerwonych Diabłów".



25-letni Bailly niedawno wrócił do gry po innym urazie kolana, który wyeliminował go z udziału w Pucharze Narodów Afryki. Nieudany był dla niego również poprzedni sezon, w którym rozegrał tylko 12 spotkań w Premier League. Piłkarzem Manchesteru United został w 2016 r., gdy angielski klub zapłacił za niego Villarrealowi 38 milionów euro.



Kontrakt Iworyjczyka w Manchesterze wygasa w czerwcu 2020 r. Zdaniem brytyjskich mediów, United negocjują już transfer innego środkowego obrońcy - Harry'ego Maguirre'a z Leicester City.



Zdjęcie Eric Bailly po raz kolejny ma problemy z kolanem / OLI SCARFF/AFP / AFP

