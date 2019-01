Premier League. Emiliano Sala – tragiczny lot z Nantes do Cardiff

Poszukiwania małej awionetki, którą Emiliano Sala, nowy piłkarz Cardiff wracał z Nantes, jeszcze nie zostały przerwane, ale szanse na jej odnalezienie nad kanałem La Manche są znikome – potwierdzają źródła cytowane przez AFP. Ten tragiczny – wiele na to wskazuje – wypadek nakłada się na burzliwe okoliczności, w których Argentyńczyk opuszczał Nantes w ostatnich dniach.

Była dokładnie 20.23 w poniedziałkowy wieczór, gdy służby nadbrzeżne w Guernesey dostały sygnał alarmowy od służb powietrznych na wyspie Jersey, że niewielka awionetka zniknęła z radarów. Jak się później okazało, nieco ponad godzinę wcześniej Emiliano Sala, argentyński napastnik, który właśnie przeniósł się do Premier League wyleciał z lotniska w Nantes do Cardiff. Awionetką należącą najpewniej do właściciela nowego klubu. Wizyta była dość niespodziewana, ale jeden z najlepszych strzelców Ligue1 w tym sezonie chciał jeszcze pożegnać się z byłymi kolegami i we wtorek rano wziąć udział w pierwszym treningu na Wyspach.

W rejon poszukiwań awionetki, w której - jak podają agencje - oprócz Sali i pilota była jeszcze jedna osoba, zostały natychmiast wysłane dwa helikoptery i jeden statek ratunkowy. W poniedziałek akcja trwała do 2 w nocy, bez żadnego efektu. Musiała zostać przerwana z powodu "silnego wiatru, pogarszających się warunków na morzu i coraz słabszej widoczności". We wtorek od rana ratownicy wznowili poszukiwania, mając do dyspozycji jeszcze więcej sprzętu. Do godzin popołudniowych przeszukano w sumie 1850 kilometrów kwadratowych, ale też bez skutku. Nie znaleziono ani śladu życia, ani wraku, mimo tego, że warunki na morzu były bardzo spokojne. - Jeśli rzeczywiście znaleźli się w morzu, to szanse na przeżycie są żadne. Woda jest bardzo zimna. Niedawno zanurzyłem się w niej i wytrzymałem trzy minuty - mówił John Fitzgerald, szef poszukiwań z ramienia Channel Airline Airsearch w rozmowie z magazynem "So foot".

"La ultima ciao". Takie było pożegnanie

Władze Cardiff są tym bardziej w szoku. - Jesteśmy bardzo zaniepokojeni - powiedział prezydent klubu Mehmet Dalman. Zarówno tam, jak i w Nantes, ale też w wielu innych miejscach, koledzy apelowali o modlitwę w intencji zaginionego. We francuskim mieście pojawił się również pomysł zorganizowania spotkania z udziałem kibiców oraz piłkarzy. Prezes Nantes Waldemar Kita: - Nie wiedziałem nawet, że jest w Nantes. Wciąż mam nadzieję, że to nie koniec i że on tam gdzieś jest. Myślę o jego rodzinie, o wszystkich jego przyjaciołach.

Jeszcze w poniedziałek Argentyńczyk podzielił się na Twitterze zdjęciem z szatni "Kanarków" z wymownym podpisem: "La ultima ciao FC Nantes". Spokojny, nawet trochę nieśmiały, był tam powszechnie lubiany. A ten sezon był w jego wykonaniu zdecydowanie najlepszy. W pewnym momencie był nawet najbardziej skutecznym zawodnikiem ze swojego kraju w Europie, przed Leo Messim. I to w sytuacji, gdy jego styl gry nie zawsze był dobrze odbierany. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku w wywiadzie z "So foot" Sala trochę się skarżył: "Mam wrażenie, że nie jestem oceniany na podstawie rzeczywistej wartości. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ale muszę bez przerwy coś udowadniać" - mówi Argentyńczyk.

Sala, którego idolem był Gabriel Batistuta, przyjechał do Francji w 2010 roku, wychowany wcześniej przez szkółkę prowadzoną przez Girondins Bordeaux niedaleko Cordoby. Grał najpierw w ekipie "Żyrondystów", potem przeniósł bardziej na północ - do Orleanu, Niort i Caen. Prawdziwą przystać znalazł jednak dopiero w 2015 roku w Nantes. Aż wystrzelił w tym sezonie - już na półmetku rozgrywek miał na koncie 12 goli (niemal połowę tego, co strzelił cała drużyna), dokładnie tyle samo, ale w poprzednich dwóch całych rozgrywkach.

Bronił się przed transferem

I właśnie jego wysoka forma spowodowała, że bardzo poważnie zainteresowali się nim działacze Cardiff, oferując około 20 mln euro. Przebicie było ogromne, bo przed trzema laty Nantes kupiło go za milion euro. Jeszcze w ubiegłym tygodniu prezydent Kita oficjalnie przekonywał, że nie chce sprzedawać zawodnika, a gdy taka wizja była coraz bliższa, na włosku nagle zawisła dalsza praca Vahida Halilhodzicia w roli trenera. Bośniacki Francuz, mający - podobnie jak Kita - silną osobowość, do końca sprzeciwiał się sprzedaży swojego najlepszego snajpera. Nie mógł jednak wiele zrobić, gdy przedstawiciele Cardiff zaczęli znowu naciskać na transfer. Co więcej, z nieoficjalnych informacji wynika, że sam zawodnik też nie palił się do wyjazdu.

Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że nikomu nie wyszło to na dobre.

Remigiusz Półtorak

