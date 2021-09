Premier League. Ederson przedłuża kontrakt z Manchesterem City

Premier League

Bramkarz Ederson przedłuża swoją umowę z Manchesterem City - poinformował oficjalnie klub w swoim serwisie internetowym. Brazylijczyk będzie bronił barw "The Citizens" co najmniej do 2026 roku.

