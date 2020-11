Kamil Grosicki został bohaterem West Bromwich Albion, strzelając dwa gole w wygranym 3-1 spotkaniu z Sunderlandem. Niestety, był to jedynie mecz rezerw obu ekip.

Dla reprezentanta Polski był to debiut w ekipie rezerw "West Bromu".

To Sunderland strzelił gola jako pierwszy, lecz tuż przed przerwą Grosicki zdołał doprowadzić do wyrównania.

Po zmianie stron 32-latek ponownie trafił do siatki, a bramkę zdobył także Cheikh Diaby, który wszedł z ławki. W efekcie drużyna West Bromwich Albion wygrała 3-1.

Występ w rezerwach, choć nie spełnia oczekiwać Grosickiego, jest jednak dla niego miłą odmianą. W barwach pierwszej drużyny Polak rozegrał w tym sezonie tylko jeden mecz - zanotował 55 minut w spotkaniu Pucharu Ligi Angielskiej z Harrogate Town.

Początkowo skrzydłowy został nawet wykreślony z listy zawodników zgłoszonych do Premier League. Ostatecznie, po wyjaśnieniu zamieszania z niedoszłym transferem do Nottingham Forest, został dodany do składu, lecz wciąż nie może liczyć na występy ligowe i nieustannie znajduje się poza kadrą meczową.

