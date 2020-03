Premier League opracowuje plan, żeby dokończyć obecny sezon, który został zawieszony z powodu pandemii koronawirusa. Jak informuje "The Independent", pozostałe do rozegrania mecze odbyłyby się bez kibiców, wszystkie transmitowane w telewizji, a zespoły zostałyby skoszarowane jak podczas mistrzostw świata czy Euro. Spotkania miałyby się odbyć w czerwcu i lipcu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roberto Firmino daje koncerty na instagramie. Śpiewa z żoną i córkami. Wideo INTERIA.TV

Mecze bez kibiców są postrzegane jako najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Natomiast idea izolowanych obozów ma coraz więcej zwolenników.

Reklama

Ogromne pieniądze za prawa telewizyjne oraz inne problemy finansowe zwiększyły presję na kluby, żeby dokończyć sezon. "The Independent" podkreśla, że zaletą pomysłu jest to, że będzie to wielkie wydarzenie telewizyjne. Wszystkie pozostałe do rozegranie mecze, a jest ich 92, byłyby transmitowane w TV. Ten aspekt przyciągnął wsparcie rządowe. Może to bowiem pomóc zatrzymać ludzi w domach, a co za tym idzie, pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Aby ten plan zrealizować, drużyny musiałyby zostać skoszarowane, tak jak na międzynarodowych turniejach, ale z pełnym warunkami kwarantanny. Celem takiego postępowania byłoby zmniejszenie ryzyka zarażeniem się COVID-19, ponieważ nawet jeden przypadek zakażenia zniweczyłby cały plan.



Do rozwiązania pozostają także inne kwestie. Na przykład, gdzie trafi piłkarz, który ulegnie kontuzji? Odpowiedź: Premier League musiałaby mieć zarezerwowany prywatny szpital.



Mecze rozgrywane byłyby w środkowej części kraju oraz prawdopodobnie w Londynie i nie na stadionach, tylko na boiskach treningowych.

W tabeli prowadzi Liverpool, który na 25 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City i 29 nad trzecim Leicester City.



W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło ponad 1400 osób. Zakażonych jest ponad 22 tysiące.



RK



Wyniki i tabela Premier League



Zdjęcie Czy uda się dokończyć sezon w Premier League? / AFP