- Jeśli Manchester potrzebuje szkoleniowca, jestem gotowy - twierdzi Diego Maradona. Choć jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie ma na koncie sukcesów trenerskich, przekonuje, że przywróciłby "Czerwonym Diabłom" blask.

Od kiedy w 2013 r. z kierowania drużyną Manchesteru United pożegnał się Alex Ferguson, 20-krotni mistrzowie Anglii przeżywają chude lata. Puchar Anglii i Puchar Ligi z 2016 r., Liga Europy wywalczona rok później - to za mało, by spełnić ambicje jednego z najbogatszych klubów świata.

W poprzednim sezonie United dotarli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale w najbliższym sezonie zabraknie ich w prestiżowych rozgrywkach. Mimo to szefowie klubu zdecydowali się zatrzymać w klubie Ole Gunnara Solskjeara, który zimą został tymczasowym menedżerem zespołu po zwolnieniu Jose Mourinho. Teraz swoją kandydaturę do roli następcy Norwega niespodziewanie zgłosił Maradona.



- Jeśli Manchester potrzebuje szkoleniowca, jestem gotowy - przekonuje Argentyńczyk w rozmowie z "FourFourTwo". - Wiem, że sprzedają mnóstwo koszulek na całym świecie, ale potrzebują trofeów. Jestem tym, który może im je dać.



Maradona to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. W 1986 r. zdobył z Argentyną mistrzostwo świata, ma też na koncie m.in. dwa mistrzostwa Włoch i Puchar UEFA z Napoli. Poza tym grał m.in. w FC Barcelona, Boca Juniors i Sevilli. Tyle że jego kariera w roli szkoleniowca przypomina raczej pasmo niepowodzeń. W latach 2008-2010 był selekcjonerem reprezentacji Argentyny, ale prowadzona przez niego kadra odpadła w ćwierćfinale mistrzostw świata po porażce 0-4 z Niemcami.



Potem 58-letni dziś Argentyńczyk prowadził zespoły z krajów arabskich, był też prezesem białoruskiego Dynama Brześć. Od września 2018 r. trenuje meksykańskie Dorados, ale nie przeszkadza mu to w mruganiu okiem do United. Co ciekawe, przyznał, że obecnie jego ulubionym angielskim klubem jest... Manchester City, lokalny rywal "Czerwonych Diabłów".



- Długo był nim Manchester United. Występowało tam wielu świetnych zawodników, pod wodzą Fergusona tworzyli wielką drużynę. Teraz muszę przyznać, że został nim [moim ulubionym angielskim klubem] Manchester City. Wiem, że nie powinno się tak zmieniać sympatii, ale stało się to z powodu "Kuna" - opowiada Maradona. Chodzi o Sergia Aguero, napastnika Manchesteru City, który był żonaty z córką trenera Dorados.



