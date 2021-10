Premier League. Demolka w meczu Polaków, Fabiański lepszy od Casha

Matty Cash oczekując pierwszego powołania do reprezentacji Polski musiał najpierw rozegrać mecz ligowy w koszulce Aston Villi. Prawy obrońca oczywiście znalazł się w wyjściowym składzie ekipy z Villa Park i jako jeden z nielicznych zawodników gospodarzy miał sporo udanych akcji. Był bardzo aktywny w ofensywie. 24-latek wystąpił przez cały mecz, a w 15. minucie popisał się dwoma fantastycznymi obronami, wyręczając bramkarza Emiliano Martineza - najpierw nogą, później głową.



Co jednak z tego, skoro "The Villans" przegrali czwarty ligowy mecz z rzędu? Od wygranej na Old Trafford z Manchesterem United (25 września) nie są w stanie dorzucić do swojego dorobku w tabeli nawet jednego "oczka". Dobrym początkiem rozgrywek podopieczni Deana Smitha zagwarantowali sobie bezpieczną zaliczkę nad strefą spadkową, jednak oczekiwania w klubie są inne. Mimo odejścia lidera drużyny Jacka Grealisha, Aston Villa miała walczyć co najmniej o środek tabeli. Na razie jest dopiero piętnasta.



Znacznie lepiej wygląda położenie West Hamu United, który umocnił się w czołowej czwórce obok takich potęg jak Chelsea, Liverpool oraz Manchester City. Nastrój piłkarzy z Londynu jest zupełnie odmienny od "The Villans" - dla nich było to trzecie zwycięstwo z rzędu. Łukasz Fabiański nie zachował czystego konta, ale w meczu Polaków to jego zespół rozstrzygnął rywalizację na swoją korzyść. Drużyna z Birmingham miała utrudnione zadanie, gdyż w 50. minucie z boiska z czerwoną kartką wyleciał Ezri Konsa.

Na listę strzelców wpisało się aż czterech piłkarzy "Młotów" - Ben Johnson w 7. minucie, Declan Rice w 38, a po zmianie stron - już gdy West Ham grał w przewadze - Aston Villę dobili: Pablo Fornals i Jarrod Bowen. Co ciekawe, ani bramki, ani asysty nie zanotował tym razem Michail Antonio. Gola honorowego dla miejscowych - wtedy jeszcze wyrównującego - strzelił Ollie Watkins.



Aston Villa - West Ham United 1-4 (1-2)

Bramki: Watkins 34' Johnson 7', Rice 38', Fornals 80', Bowen 84'



Składy:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Hause, Targett - Buendia (52' Mings), McGinn, Nakamba, Ramsey (15' Young), Bailey (72' El Ghazi) - Watkins.



West Ham United: Fabiański - Johnson, Zouma, Ogbonna, Cresswell - Bowen (90+1' Vlasic), Soucek, Rice, Fornals (90+1' Coufal), Benrahma (64' Lanzini) - Antonio.



Żółte kartki: McGinn (Aston Villa) - Fornals, Bowen (West Ham).



Czerwona kartka: Konsa w 50. minucie.



Sędzia: Chris Kavanagh.