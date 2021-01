Dele Alli jest pewny, że przed końcem zimowego okna transferowego uda mu się przenieść z Tottenhamu Hotspur do Paris Saint-Germain, podał tabloid "The Sun".

Pomocnik reprezentacji Anglii chciałby trafić do stolicy Francji na wypożyczenie. Od niedawna trenerem PSG jest Mauricio Pochettino, który przez wiele lat prowadził "Koguty".

24-latek w tym sezonie jest daleko w hierarchii Jose Mourinha, menedżera Tottenhamu. We wszystkich rozgrywkach wystąpił co prawda 12 razy, ale tylko cztery w Premier League, z czego tylko raz wyszedł w podstawowym składzie. Zanotował dwa gole i dwie asysty.



Kontrakt Allego z Tottenhamem obowiązuje do połowy 2024 roku.



