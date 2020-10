Kamil Grosicki ponownie stał się bohaterem ostatniego dnia okienka transferowego. Reprezentant Polski w niemal ostatniej chwili zdecydował się na wypożyczenie z West Bromich do Nottingham Forest i nadal czeka na ostateczną decyzję w sprawie transferu. Ta ma zapaść już we wtorek, a towarzyszy jej wielka niepewność, która udziela się samemu "Grosikowi".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Finlandia 5-1. Kamil Grosicki: Hat-tricka dedykuję mojej żonie (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Sagi transferowe z udziałami polskich piłkarzy były stałym punktem minionego okienka transferowego. Najpierw sporo znaków zapytania postawiono przy przenosinach Arkadiusza Milika do AS Roma, a teraz równie dynamicznie przedstawia się sytuacja innego kadrowicza - Kamila Grosickiego.



Jak twierdził angielski "The Athletic" Grosicki zdecydował się na przenosiny do Nottingham Forest w ostatniej chwili i nadal nie ogłoszono pozyskania polskiego pomocnika ze względu na dokumentację, która bardzo późno wpłynęła do władz angielskiej ligi. Wówczas przypuszczano, że wszystko wyjaśni się w poprzednim tygodniu, lecz do tego nie doszło.



Portal "nottinghampost.com" dodaje, że ostateczna decyzja w sprawie polskiego pomocnika ma zostać ogłoszona we wtorek, a co więcej, taką wskazówkę potwierdził sam "Grosik" za pośrednictwem swoich mediów społecznościach.



Reklama

Z kolei "The Telegraph" spekuluje o możliwych konsekwencjach braku zgody na przenosiny Polaka. Wtedy sprawa miałaby trafić do trybunału arbitrażowego. Póki co kwestia wypożyczenia nadal jest wyjaśniania: - Sprawa w dużej mierze znajduje się w rękach klubu i ligi - powiedział trener Nottingham Forest Chris Hughton.



Gosicki stracił miejsce w kadrze West Bromich i transfer był jedyną okazją na regularną grę.



Premier League - wyniki, tabela, strzelcy



PA