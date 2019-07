Chelsea straci piłkarza? Jej prawy obrońca Davide Zappacosta rozważa powrót do Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pierwsza porażka Lamparda. Kawasaki Frontale - Chelsea 1-0 - skrót. Wideo © 2019 Associated Press

Klub z Londynu nie może tego lata dokonywać wzmocnień z uwagi na zakaz transferowy otrzymany od FIFA, dlatego każdego straconego zawodnika trudno jest zastąpić. Tymczasem, jak przekazuje portal goal.com, z klubem może pożegnać się Zappacosta.



27-letni Włoch po dwóch latach na Wyspach Brytyjskich chciałby wrócić do ojczyzny i znów zagrać w Serie A. Sprawę jego transferu może przyspieszyć ewentualny transfer Joao Cancelo, który może wkrótce opuścić Juventus. Pożegnanie Portugalczyka z Turynem mogłoby uaktywnić kilka klubów w poszukiwaniu prawych obrońców, a na tej pozycji najlepiej czuje się Zappacosta.

Reklama

Dotąd najbardziej zainteresowane sprowadzeniem piłkarza Chelsea było Lazio Rzym. Klub ze stolicy Włoch ostatecznie zdecydował się jednak na zakup Manuela Lazzariego ze SPAL.



Zappacosta trafił do Chelsea latem 2017 r. Londyńczycy zapłacili za niego Torino 25 milionów euro. Wcześniej obrońca występował m.in. w Atalancie Bergamo. W ostatnim sezonie Zappacosta rozegrał tylko cztery mecze w Premier League, był natomiast ważnym ogniwem zespołu w Lidze Europy - Chelsea wygrała te rozgrywki.



Okno transferowe w Anglii trwa do 8 sierpnia i działacze Chelsea do tego czasu będą chcieli rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości Zappacosty.



Premier League: sprawdź terminarz na nowy sezon