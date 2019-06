To będzie koniec pewnego okresu w historii Manchesteru City. David Silva w czerwcu 2020 roku, po dziesięciu latach w Manchesterze, odejdzie z klubu.

- To będzie mój ostatni sezon w barwach Manchesteru City. Dziesięć lat mi wystarczy. To kończy pewien cykl. Ładna, okrągła liczba - zapowiedział hiszpański pomocnik w rozmowie z "The Guardian".

Ulubieniec kibiców "Obywateli" nie zdradził, czy ma już sprecyzowane plany na przyszłość, ale raczej wyklucza pozostanie w Anglii.

- Nigdy nie chciałbym grać przeciwko City w barwach innego klubu - dodał Silva.

33-letni zawodnik przybył do Manchesteru w 2010 roku z Valencii CF. Wówczas klub czekał na wygranie ligi angielskiej od 1968 roku, a na jakiekolwiek trofeum od 1976 roku. Ostatnia dekada, także za sprawą Sily, była najlepszą w historii "The Citizens". Zdominowani oni rywalizację nie tylko z lokalnym rywalem - United, ale także w całej Anglii. Od czasu przyjścia Silvy klub czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, dwukrotnie wygrywał Puchar Anglii oraz czterokrotnie Puchar Ligi Angielskiej. W zakończonym właśnie sezonie wszystkie trzy trofea trafiły do Manchesteru City.

Silva, który zdobywał także mistrzostwo świata i Europy (dwukrotnie) z reprezentacją Hiszpanii, rozegrał dotychczas w niebieskiej koszulce 396 spotkań, strzelając 71 goli i notując 129 asyst.

Zdjęcie David Silva / Oli Scarff / AFP

