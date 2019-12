Po sobotniej porażce zespołu West Ham, władze klubu zdecydowały się zwolnić Manuela Pellegriniego, a dzień później ogłoszono nowego trenera.

Nowym szkoleniowcem stołecznej drużyny został David Moyes. Dla Szkota będzie to druga próba w tej roli. Poprzednio prowadził on drużynę "Młotów" od 7 listopada 2017 r. do 16 maja 2018. Na ławce trenerskiej spędził 31 spotkań, z których udało mu się wygrać tylko dziewięć. Były trener m.in. Manchesteru United został wówczas zastąpiony przez... Pellegriniego.



Łukasz Fabiański obronił rzut karny w meczu z Leicester

Nowy trener londyńskiej drużyny powiedział w rozmowie z oficjalną stroną, że bardzo chciał wrócić do pracy w klubie: - Wspaniale jest tutaj znowu być. Czuję się tutaj jak w domu i tęskniłem za tym miejsce bo naprawdę je polubiłem. Teraz skupiamy się na tym co możemy zmienić w grze zespołu, aby jak najszybciej wrócić na ścieżkę zwycięstw. Naszym krótkookresowym celem jest oddalenie się od dolnej części tabeli - stwierdził Moyes.



West Ham nie spisuje się najlepiej w tym sezonie. Klub z Londynu znajduje się na 17. miejscu w tabeli i ma tylko jeden punkt przewagi na strefą spadkową. W drużynie "Młotów" występuje Łukasz Fabiański, który w minionej kolejce wrócił do bramki po kontuzji i udało mu się obronić rzut karny.

