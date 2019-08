Brazylijczyk David Luiz został nowym piłkarzem Arsenalu Londyn. 32-letni obrońca przeszedł z Chelsea Londyn na Emirates Stadium za 8 milionów funtów.

Luiz związał się z "Kanonierami" dwuletnim kontraktem.



Brazylijczyk jest drugim obrońcą, którego pozyskał Arsenal w ostatnim dniu okienka transferowego w Anglii. Wcześniej kontrakt z klubem podpisał Kieran Tierney. "Kanonierzy" musieli wzmocnić blok defensywny, bo we wtorek z drużyną pożegnał się Laurent Koscielny. Francuz wrócił do ojczyzny i będzie bronił barw Bordeaux.

David Luiz rozpoczynał europejską karierę w Benfice Lizbona. W 2011 roku wykupiła go Chelsea. Brazylijczyk spędził dwa sezony w PSG, a w sierpniu 2016 roku "The Blues" wykupili go z powrotem za 30 mln funtów.



Luiz wygrał z Chelsea Ligę Mistrzów, dwukrotnie Ligę Europy, zdobył mistrzostwo Anglii oraz krajowy puchar.