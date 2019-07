Daniel Sturridge szuka skradzionego psa. - Zapłacimy każdą cenę, byle mieć go z powrotem - taki apel wystosował w mediach społecznościowych były napastnik Liverpoolu.

Pies zginął w czasie włamania do domu Sturridge'a w Los Angeles. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy, jak twierdzi piłkarz, przez dwie godziny nie było go w domu.



Na nagraniu, które zamieścił na Instagramie, widać rozbite szklane drzwi. - Jeśli ktokolwiek wie, kto się tutaj włamał, zapłacę każdą cenę - przekonuje Anglik.



Piłkarz oferuje 30 tys. funtów za pomoc w odnalezieniu psa. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił kilka fotografii zwierzęcia, które posiada osobny profil w tym portalu.



Niespełna 30-letni napastnik to 26-krotny reprezentant Anglii. Po zakończeniu ostatniego sezonu rozstał się z Liverpoolem i pozostaje bez klubu. Brytyjskie media łączą go z Aston Villą, beniaminkiem Premier League.



DG