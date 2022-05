Premier League. "Czerwone Diabły" przerwały passę beniaminka

Zobacz zapis relacji live z meczu Manchester United - Brentford FC

Manchester United przystępował do tego spotkania po trzech ligowych potknięciach, co kosztowało stratę ośmiu punktów. A w konsekwencji - w praktyce koniec marzeń o zajęciu miejsca w czołowej czwórce i przepustkę do fazy grupowej Champions League.

Ekipa z Old Trafford walczy już tylko o prawo gry w Lidze Europy. Do potyczki z Brentford FC nie przystępowała w roli murowanego faworyta. Naprzeciw stanął bowiem zespół od czterech kolejek niepokonany.

MU - Brentford. Bruno Fernandes zadaje pierwszy cios

Tymczasem "Czerwone Diabły" potrzebowały niespełna 10 minut, by objąć prowadzenie. Dynamiczną akcję zakończyła centra spod linii końcowej w wykonaniu Anthony'ego Elangi i uderzenie nie do obrony Bruno Fernandesa.

Do siatki gości tuż przed przerwą trafił jeszcze Cristiano Ronaldo, ale gol nie został zaliczony. Portugalczyk znajdował się na ofsajdzie.

W drugiej odsłonie piłkarze Ralfa Rangnicka poszli za ciosem i zdobyli dwie kolejne bramki. Po godzinie Ronaldo został sfaulowany w polu karnym przez Rico Henry'ego. Sam ustawił piłkę na 11. metrze i przymierzył niezawodnie.

W tym momencie CR7 miał na koncie 9 z 11 ostatnich goli zdobytych przez MU w lidze. Osiem z nich padło na Old Trafford.

Rezultat spotkania ustalił w 72. minucie Raphael Varane, wykorzystując dośrodkowanie z kornera. Pomógł mu wydatnie jeden z defensorów Brentford, który po strzale Francuza zmienił tor lotu piłki. Stojący między słupkami David Raya nie miał cienia szans na skuteczną interwencję.

Manchester United - Brentford FC 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Bruno Fernandes (9.), 2-0 Ronaldo (61. karny), 3-0 Varane (72.)

