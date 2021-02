Czerwona kartka, którą obrońca Southampton Jan Bednarek obejrzał w starciu z Manchesterem United, została anulowana. Dzięki temu Polak będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu ligowym z Newcastle - poinformowała ekipa "Świętych" za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Kibice Southampton najprawdopodobniej wciąż nie mogą dojść do siebie po dotkliwej porażce 0-9 z ekipą "Czerwonych Diabłów".

Do klęski swojej drużyny przyczynił się także Bednarek. W 34. minucie nasz reprezentant zdobył bramkę samobójczą, natomiast w drugiej połowie sprokurował rzut karny, a po analizie VAR obejrzał dodatkowo czerwoną kartkę.



Kara dla Polaka wywołała spore kontrowersje. Southampton poprosił, by prowadzący tamto spotkanie Mike Dean nie sędziował już meczów z udziałem "Świętych", a dodatkowo zaapelował w sprawie anulowania czerwonej kartki dla Bednarka. Działanie to przyniosło zamierzony efekt - zawieszenie nałożone na naszego kadrowicza zostało cofnięte.



Oznacza to, że Bednarek bez przeszkód będzie mógł wystąpić w sobotnim starciu z Newcastle, które rozpocznie się o godzinie 16.

Po 22 rozegranych meczach "Święci" zajmują 12. miejsce w tabeli Premier League.





