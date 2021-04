Żartobliwy tweet Conora McGregora, który oznajmił, że myśli o kupnie Manchesteru United, zrobił w sieci prawdziwą furorę. Tym tropem na poważnie zajęli się jednak dziennikarze "The Mirror". Korzystając z okazji prześwietlili majątek irlandzkiego zawodnika MMA.

We wtorek McGregor zamieścił na Twittere krótki wpis: "Hej, ludzie. Zastanawiam się nad kupnem Manchesteru United? Co wy na to?".

Jego post polubiło ponad 380 tys. twitterowiczów. Od początku jasne było, że wpis jest żartobliwą prowokacją - w odpowiedzi na plany utworzenia piłkarskiej Superligi. Dlaczego akurat MU? McGregor zawsze podkreślał, że jest kibicem tego klubu.

Jak szacuje "The Mirror", majątek irlandzkiego wojownika wynosi obecnie ok. 181 mln funtów. Taką kwotę zgromadził dzięki walkom w UFC (kontrakt od 2013 roku), konfrontacji w ringu z Floydem Mayweatherem Juniorem (2017), a także dzięki kontraktom reklamowym i dochodom w ze sprzedaży whisky marki Proper, której jest właścicielem.

Manchester United wśród najbogatszych klubów świata

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić "Czerwone Diabły"? Znacznie więcej. W kwietniowym rankingu najbogatszych klubów świata, przygotowanym przez magazyn "Forbes", MU zajął czwarte miejsce i jest obecnie wyceniany na 3,05 mld funtów.

Ranking otwiera FC Barcelona, a tuż za nią plasują się Real Madryt i Bayern Monachium. Klub z Manchesteru wypadł poza pierwszą trójkę po raz pierwszy, od kiedy zestawienie jest publikowane - czyli od 2007 roku.

