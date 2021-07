Manchester United zdołał w obecnym okienku transferowym dograć jak dotychczas dwa transfery. Pierwszy dotyczył gwiazdy Borussii Dortmund, Jadona Sancho, który już rok temu łączony był z angielską ekipą. Drugim transferem było sprowadzenie doświadczonego, 35-letniego bramkarza Aston Villi, Toma Heatona, dla którego jest to powrót do United po 11 latach.

W tym momencie sprawy kadrowe się jednak komplikują, bo po tym, jak kontrakt przedłużył Lee Grant, w pierwszym zespole jest nominalnie czterech bramkarzy i na Old Trafford rozpoczęły się rozważania nad sensownością utrzymywania takiego stanu rzeczy.

Manchester United. O bycie pierwszym bramkarzem rywalizuje dwójka graczy

O ile nie ma wątpliwości, że Heaton i Grant zbliżają się do piłkarskiej emerytury i nie mają ambicji, by grać pierwsze skrzypce w zespole, to wciąż pozostaje nierozwiązana kwestia tego, kto będzie pierwszym bramkarzem.

Jak podkreśla "Manchester Evening News" menedżer "Czerwonych Diabłów", Ole Gunnar Solskjaer, już wcześniej wskazywał, że ciągła rywalizacja o "jedynkę" na linii De Gea - Henderson będzie w kolejnym sezonie nie do utrzymania.

Obaj bramkarze - Hiszpan i Anglik - w ciągu kampanii 2021/2022 wymieniali się między słupkami bramki United, ale wiele wskazuje na to, że w gorszej pozycji znajduje się obecnie David De Gea.



David De Gea nie zachwyca tak, jak dawniej

Jeszcze do niedawna pozycja byłego piłkarza Atletico Madryt była niepodważalna - drugim golkiperem był Sergio Romero, który - choć charakteryzował się bardzo solidnymi występami - nie miał szans w walce o miejsce w pierwszym składzie.



Od dłuższego czasu David De Gea zdaje się jednak być na zakręcie piłkarskiej kariery - także w reprezentacji Hiszpanii, gdzie jego miejsce zajął Unai Simon, regularnie broniący w czasie trwającego Euro 2020.



Według "MEN" nie nadszedł co prawda jeszcze moment na ostatecznie pożegnanie z klubem, ale United rozważą wypożyczenie De Gei, zwłaszcza, że Henderson miał zostać już poinformowany o swojej kluczowej roli w kolejnym sezonie. Pierwszym rezerwowym bramkarzem ma być Tom Heaton.



Dla "Czerwonych Diabłów" wypożyczenie Hiszpana byłoby też korzystne finansowo. David De Gea jest bowiem najlepiej zarabiający graczem w klubie, z tygodniówką w wysokości 375 tys. tygodniowo. Choć United nie ucierpiał aż tak bardzo w okresie pandemii COVID-19 jak wiele innych klubów, to uwolnienie się od tego wydatku przy Sir Matt Busby Way przyjęto by z pewnością z zadowoleniem.



Nathan Bishop na wypożyczeniu, Lee Grant się szkoli

Jak zwraca uwagę "MEN", nie jest na razie jasna rola, do jakiej szykowany jest Nathan Bishop, 21-letni bramkarz sprowadzony zimą z Southend United. Do końca przyszłego sezonu zostanie on na wypożyczeniu w Mansfield Town, jednak potem może on zostać włączony do seniorskiego składu - zwłaszcza, że Lee Grant niechybnie zmierza do odwieszenia rękawic na kołek.



Sam Grant zresztą ma nie spodziewać się już występów na boisku. Najbliższy sezon spędzi na zdobywaniu nowych kompetencji trenerskich - były gracz m.in. Stoke City jest bowiem szykowany do roli szkoleniowca bramkarzy.

