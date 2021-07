Premier League. Chelsea wzmocni rywala? Może oddać Abrahama

Dla Tammy'ego Abrahama poprzedni sezon był pełen kontrastów - w jego pierwszej części Anglik mógł się cieszyć nie zawsze długimi, ale regularnymi występami w barwach "The Blues". Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie po tym, jak ze stanowiska szkoleniowca zwolniono Franka Lamparda, a jego miejsce, pod koniec stycznia 2021 roku, zajął Thomas Tuchel.

Abraham początkowo jeszcze rozegrał kilka gier pod okiem niemieckiego menedżera, ale kontuzja kostki, która wyeliminowała go z występów przez cały marzec, odmieniła jego dalsze losy w drużynie. Po powrocie Tuchel niechętnie stawiał na 23-latka, który albo "grzał ławę", albo w ogóle nie był powoływany na kolejne spotkania.



Premier League. Chelsea pozbędzie się Abrahama?

Okoliczności te sprawiły, że coraz więcej zaczęto mówić o transferze Abrahama z Chelsea. Dotychczas media wymieniały różne kluby, ale według "The Sun" obecnie w walce o zawodnika liczą się jedynie trzy zespoły - w tym jeden ma szczególnie dobre widoki na zakontraktowanie napastnika.

Zdaniem brytyjskiej gazety Chelsea jest skłonna oddać Tammy'ego Abrahama lokalnemu rywalowi, Arsenalowi. "Kanonierzy" nie chcą się jednak obecnie zgodzić na wykupienie gracza za proponowaną kwotę 40 milionów funtów. Wyjściem z tej sytuacji miałoby być więc wypożyczenie z późniejszym obowiązkiem wykupienia piłkarza.



Operacja ta miałaby być powiązana z liczbą występów zawodnika w koszulce z armatą na piersi. Gdyby Abraham przekroczył wskazany wcześniej próg meczów, to Arsenal zostałby zobowiązany do przyjęcia go w swoje szeregi na stałe.

Do tego czasu "Kanonierzy" z całą pewnością opłacaliby jednak tygodniówkę Angilka, wynoszącą 80 tys. funtów. "The Blues" chcą bowiem maksymalnie odciążyć swój budżet na następnych kilka miesięcy.

Arsenal... Tottenham i West Ham

Istnieją jeszcze inne opcje dla Tammy'ego Abrahama. Zatrudnieniem go mają się interesować także zespoły Tottenham Hotspur oraz West Ham United. Wygląda więc na to, że nawet jeśli napastnik opuści klub, którego jest wychowankiem, to nie będzie musiał zmieniać miasta zamieszkania.

Obecnie nie wiadomo, ile miałoby trwać potencjalne wypożyczenie zawodnika.

Zdjęcie Tammy Abraham nie może zaliczyć ostatnich miesięcy w Chelsea do udanych / CLIVE ROSE/AFP/East News / East News

PaCze