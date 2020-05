Olivier Giroud i Willy Caballero zostaną w Chelsea na kolejny sezon. Obaj przedłużyli umowy do 30 czerwca 2021 roku.

Coraz więcej zawodników decyduje się na przedłużenie umów ze swoimi klubami, choć wcześniej wydawało się, że latem mogą szukać innego rozwiązania. Tym razem umowy z dwoma piłkarzami przedłużyła Chelsea.

Sporo mówiło się o możliwym odejściu Oliviera Girouda, który po przyjściu z Arsenalu nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Napastnik przed przerwaniem sezonu zdobył zaledwie trzy bramki, występując w 13 spotkaniach. Ogółem dla "The Blues" w 76 meczach zdobył 21 bramek i zanotował 13 asyst.



Z kolei przedłużenie umowy z Caballero stało pod znakiem zapytania z uwagi na zaawansowany wiek bramkarza. Golkiper we wrześniu skończy już 39 lat, ale włodarze "The Blues" także postanowili przedłużyć z nim umowę o kolejny rok. W obecnym sezonie Argentyńczyk zanotował dziewięć występów.

Premier League została przerwana w trakcie rozgrywania 29. kolejki. Chelsea zajmuje czwartą pozycję w tabeli.

