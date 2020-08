Łącznie aż 100 milionów euro mają zapłacić za Kaia Havertza działacze londyńskiej Chelsea. Angielski klub kontynuuje transferową ofensywę. Niedawno do "The Blues" dołączył także inny niemiecki piłkarz - Timo Werner.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O niego będzie bitwa w oknie transferowym. Najlepsze zagrania Kaia Havertza (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak twierdzi znany dziennikarz "Guardiana" Fabrizio Romano transfer Kaia Havertza do Chelsea jest niemal przesądzony. Angielski klub ma zapłacić za zawodnika Bayeru Leverkusen 80 milionów euro plus 20 milionów w bonusach (10 milionów za regularną grę w Lidze Mistrzów i kolejne 10 za wygranie ważnego trofeum: Premier League, Champions League lub FA-Cup).



Pomocnik otrzymał od Chelsea ofertę pięcioletniego kontraktu i obie strony szybko osiągnęły porozumienie. Przeciągały się natomiast negocjacje pomiędzy klubami, bowiem Bayer odrzucił pierwszą ofertę "The Blues".





Reklama

Chelsea miało zaoferować ok. 60 milionów euro plus kolejne 20 milionów w postaci bonusów. Włodarze Bayeru oczekiwali jednak kwoty rzędu 100 milionów i ostatecznie udało się uzgodnić warunku oferty.



Nie jest to pierwszy głośny transfer stołecznego klubu w tym sezonie. Po rocznym zakazie transferowym włodarze Chelsea dali Frankowi Lampardowi na solidne wzmocnienie drużyny i nawiązanie walki z Manchesterem City i Liverpoolem.





Wcześniej Chelsea ogłosiło pozyskanie byłego piłkarza Ajaksu Amsterdam Hakimiego Ziyecha i rywala Roberta Lewandowskiego w grze o króla strzelców Bundesligi - Timo Wernera.