Chelsea Londyn uległa Manchesterowi United 0-2 w 26. kolejce Premier League. Bramki dla "Czerwonych Diabłów” zdobyli Anthony Martial i Harry Maguire. Arbiter nie uznał dwóch goli strzelonych przez gospodarzy.

26. kolejka Anglia - Premier League

2020-02-17 21:00 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 40504 | Arbiter: A. Taylor Chelsea Londyn Manchester United 0 2 DO PRZERWY 0-1 A. Martial 45' H. Maguire 66'

Oba zespoły na ligowy triumf czekały od miesiąca. Przełamania doczekał się zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera. W przypadku Chelsea można już mówić o poważnym kryzysie. W czterech ostatnich potyczkach zdobyła ledwie dwa punkty.

Tym razem plan taktyczny gospodarzy posypał się jeszcze przed upływem kwadransa, gdy trener Frank Lampard musiał przeprowadzić pierwszą przymusową zmianę. Z powodu kontuzji gry nie był w stanie kontynuować N’golo Kante, kluczowa postać drugiej linii.

Krótko przed końcem pierwszej odsłony urazu twarzy doznał natomiast Andreas Christensen. Krwawił, więc musiał na moment opuścić boisko. Kiedy wrócił na murawę... od razu "zawalił" bramkę. Przegrał pojedynek główkowy z Anthonym Martialem i zrobiło się 0-1.

Tym samym ekipa z Old Trafford przerwała serię 56 strzałów w Premier League bez zdobytego gola.

Christensen na drugą połowę już nie wyszedł. "The Blues" ruszyli do odrabiania strat i wydawało się, że dopięli swego. Do siatki trafił bowiem Kurt Zouma. Arbiter słusznie jednak gola nie uznał. Przed jego strzałem faulowany był jeden z piłkarzy gości.

Ta sytuacja podcięła skrzydła londyńczykom. Do głosu doszły "Czerwone Diabły". Bruno Fernandes z rzutu wolnego trafił jeszcze w słupek, ale uderzenie głową Harry’ego Maguire’a okazało się już nie do obrony. Dla defensora reprezentacji Anglii to pierwszy gol w barwach MU.

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Za sprawą Oliviera Giroud piłka znalazła się w bramce gości po raz drugi, tyle że znów nie spowodowało to korekty rezultatu. Francuski snajper znajdował się bowiem na pozycji spalonej. A Mason Mount w samej końcówce z rzutu wolnego trafił tylko w słupek.

Na ligowy triumf nad Manchesterem United ekipa ze Stamford Bridge czeka od jesieni 2017 roku. W pierwszej części obecnych rozgrywek poległa na Old Trafford 0-4. Dwukrotnie w jednym cyklu przegrała z MU po raz pierwszy od sezonu 1987/88.

UKi



0 2 Chelsea Londyn Manchester United Gea Bailly Maguire Shaw Wan-Bissaka Williams James Fernandes Matić Fred Martial Caballero Azpilicueta Christensen James Rüdiger Jorginho Kanté Kovaczić Pedro Batshuayi Willian SKŁADY Chelsea Londyn Manchester United Wilfredo Daniel Caballero David de Gea Cesar Azpilicueta Eric Bertrand Bailly 46′ 46′ Andreas Christensen 66′ 66′ Harry Maguire Reece James Luke Shaw 48′ 48′ Antonio Ruediger 79′ 79′ Aaron Wan-Bissaka Luiz Frello Jorginho 76′ 76′ Brandon Williams 12′ 12′ N'Golo Kanté 80′ 80′ Daniel James Mateo Kovaczić 90′ 90′ Bruno Miguel Borges Fernandes 64′ 64′ Rodriguez Pedro Nemanja Matić 68′ 68′ Michy Batshuayi 59′ 59′ Frederico Rodrigues Santos 35′ 35′ . Willian 45′ 45′ 90′ 90′ Anthony Martial REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Sergio Romero Marcos Alonso 90′ 90′ José Diogo Dalot Teixeira Fikayo Tomori Phil Jones 46′ 46′ 59′ 59′ Kurt Happy Zouma 80′ 80′ Andreas Hoelgebaum Pereira Ross Barkley Juan Mata 12′ 12′ Mason Mount Mason Greenwood 68′ 68′ Olivier Giroud 90′ 90′ Odion Jude Ighalo

STATYSTYKI Chelsea Londyn Manchester United 0 2 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 13 8 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 9 8 Faule 9 11 Spalone 2 0