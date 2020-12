Chelsea Londyn pokonała Leeds United 3-1 w meczu 11. kolejki Premier League. Wygrana zapewniła "The Blues" pozycję lidera. W ekipie pokonanych cały mecz rozegrał Mateusz Klich.

11. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-05 21:00 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Kevin Friend Chelsea Londyn Leeds United 3 1 DO PRZERWY 1-1 O. Giroud 27' K. Zouma 61' C. Pulisic 90' P. Bamford 4'

Ekipa z Elland Road przyjechała do Londynu pełna respektu dla rywala. Kilka dni wcześniej Chelsea zanotowała fantastyczny występ w Lidze Mistrzów, gromiąc na wyjeździe Sevillę 4-0. Autorem wszystkich bramek był Olivier Giroud.

Kto zdobył pierwszego gola dla londyńczyków dzisiaj? Ten sam Giroud - wystarczyło, że na piątym metrze dostawił nogę jak należy. Zanim jednak to uczynił, podopieczni Franka Lamparda przegrywali 0-1.



Już w czwartej minucie na listę strzelców wpisał się bowiem Patrick Bamford. Po szybkim ataku stanął oko w oko z Edouardem Mendy, minął go z gracją i skierował piłkę do pustej bramki.



Wynik remisowy utrzymywał się aż do 61. minuty. Wówczas centrę z rzutu rożnego zamienił strzałem głową na gola Kurt Zouma. A w trzeciej minucie doliczonego czasu rezultat ustalił Christian Pulisic.



Zwycięstwo wysforowało ekipę ze Stamford Bridge na czoło tabeli. Na jak długo? Tylko o punkt mniej mają Tottenham i Liverpool. Oba zespoły do gry przystępują już jutro. "The Spurs" rozegrają derby z Arsenalem, z kolei mistrzowie Anglii podejmą ekipę Wolverhampton.



3 1 Chelsea Londyn Leeds United Meslier Ayling Koch Cooper Alioski Dallas Raphinha Harrison Phillips Klich Bamford Mendy James Zouma Silva Chilwell Havertz Mount Kanté Ziyech Giroud Werner SKŁADY Chelsea Londyn Leeds United Edouard Mendy Illan Meslier Reece James Luke Ayling 61′ 61′ Kurt Happy Zouma 9′ 9′ Robin Koch Thiago Silva Liam Cooper Ben Chilwell 69′ 69′ Ezgjan Alioski 67′ 67′ Kai Havertz Stuart Dallas Mason Mount 90′ 90′ Raphael Dias Belloli N'Golo Kanté 57′ 57′ Jack Harrison 30′ 30′ Hakim Ziyech Kalvin Phillips 27′ 27′ 79′ 79′ Olivier Giroud Mateusz Klich Timo Werner 4′ 4′ Patrick Bamford REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Francisco Casilla Cortés Cesar Azpilicueta 9′ 9′ 74′ 74′ Diego Javier Llorente Ríos Antonio Ruediger Pascal Struijk Luiz Frello Jorginho . Helder Costa 67′ 67′ Mateo Kovaczić 57′ 57′ Ian Carlo Poveda-Ocampo 30′ 30′ 90′ 90′ Christian Pulisic Tyler Roberts 79′ 79′ Tamy Abraham 69′ 69′ Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI Chelsea Londyn Leeds United 3 1 Posiadanie piłki 46,1% 53,9% Strzały 21 8 Strzały na bramkę 13 4 Rzuty rożne 8 4 Faule 12 9 Spalone 1 4

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz