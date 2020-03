Chelsea pokonała Everton 4-0 w meczu 29. kolejki Premier League. "The Blues" pozostali na czwartym miejscu w tabeli, ale zbliżyli się do trzeciego Leicester City. Dla Carla Ancelottiego, menedżera "The Toffees", to było wyrównanie najwyższej porażki w rozgrywkach ligowych. W takim samym stosunku przegrał prowadząc Real w derbach Madrytu z Atletico.

29. kolejka Anglia - Premier League

2020-03-08 15:00 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 40694 | Arbiter: K. Friend Chelsea Londyn Everton Football Club 4 0 DO PRZERWY 2-0 M. Mount 14' R. Pedro 21' Willian 51' O. Giroud 54'

Od początku spotkania przewagę osiągnęli gospodarze. Prowadzenie mogli objąć już w siódmej minucie. Z prawej strony dośrodkował Willian, a Mason Mount uderzył natychmiast, ale na posterunku był Jordan Pickford.

Zdecydowanie lepiej było w 15. minucie. Tym razem z lewej strony zagrał Pedro, Mount obrócił się z piłką na linii pola karnego i oddał strzał, który przy słupku wylądował w siatce. Akcje poprzedziła wymiana 20 podań, druga najdłuższa seria podań Chelsea przed zdobyciem bramki w tym sezonie.



Z kolei w 19. minucie William wpadł w pole karne, ale uderzenie Brazylijczyka obronił Pickford.

Dwie minuty później bramkarz Evertonu był już bez szans. Piłkarze Chelsea "poklepali" piłkę, Ross Barkley podał prostopadle do Pedra, a Hiszpan w sytuacji sam na sam pokonał Pickforda.

Goście odpowiedzieli w 26. minucie. Kurt Zouma stracił piłkę na rzecz Richarlisona w okolicy środka boiska, Brazylijczyk ruszył do przodu, zagrał do Dominica Calverta-Lewina, a ten przestrzelił próbując "podcinką" zaskoczyć Kepę Arrizabalagę.

W przerwie Ancelotti dokonał zmiany - Theo Walcott zastąpił Bernada. To jednak Chelsea strzeliła kolejnego gola. W 51. minucie Willian przymierzył zza pola karnego.

W 54. minucie było już 4-0 dla gospodarzy. Po krótko rozegranym rzucie rożnym Willian dośrodkował, a Olivier Giroud wyprzedził obrońców i z bliska skierował piłkę do siatki.

Natomiast w 70. minucie na murawie pojawił się nieproszony kibic, który został szybko z niej jednak sprowadzony przez stewardów.



Niedzielne zwycięstwo spowodowało, że podopieczni Franka Lamparda zbliżyli się na dwa punkty do trzeciego Leicester City. "Lisy" mecz w ramach 29. kolejki rozegrają jednak dopiero w poniedziałek.

Zdjęcie Piłkarze Chelsea / PAP/EPA

4 0 Chelsea Londyn Everton FC Kepa Alonso Azpilicueta Rüdiger Zouma Barkley Gilmour Mount Willian Giroud Pedro Pickford Digne Holgate Keane Sidibé Bernard Davies Gomes Sigurdsson Calvert-Lewin Richarlison SKŁADY Chelsea Londyn Everton FC Kepa Arrizabalaga Revuelta Jordan Pickford Marcos Alonso Lucas Digne Cesar Azpilicueta 90′ 90′ Mason Holgate Antonio Ruediger Michael Keane 82′ 82′ Kurt Happy Zouma Djibril Sidibé Ross Barkley 46′ 46′ Bernard Billy Gilmour 58′ 58′ Tom Davies 14′ 14′ 60′ 60′ Mason Mount 53′ 53′ Andre Gomes 51′ 51′ 71′ 71′ . Willian Gylfi Thor Sigurdsson 54′ 54′ 86′ 86′ Olivier Giroud 76′ 76′ Dominic Calvert-Lewin 21′ 21′ Rodriguez Pedro Richarlison de Andrade REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Maarten Stekelenburg Andreas Christensen Leighton Baines 60′ 60′ Reece James Yerry Fernando Mina González Fikayo Tomori Alex Iwobi 71′ 71′ Faustino Anjorin 76′ 76′ Anthony Gordon Michy Batshuayi 58′ 58′ Moise Bioty Kean 86′ 86′ Armando Broja 46′ 46′ Theo Walcott

STATYSTYKI Chelsea Londyn Everton FC 4 0 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 14 3 Strzały na bramkę 11 2 Rzuty rożne 6 1 Faule 8 7 Spalone 0 1