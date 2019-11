W sobotnich derbach Londynu Chelsea pokonała Crystal Palace 2-0 po trafieniach Tammy’ego Abrahama i Christiana Pulisicia. Był to mecz wyjątkowy - jak wyliczają statystycy, Frank Lampard desygnował w nim do gry najmłodszą jedenastkę w historii występów "The Blues" w Premier League.

Gospodarze od początku ruszyli do ofensywy, chcąc zaznaczyć swoją przewagę. Nie były to jednak wściekłe ataki - podopieczni Lamparda potrafili długo i cierpliwie rozgrywać piłkę.

W 12. minucie świetną indywidualną akcję przeprowadził Pulisic. Amerykanin wpadł w pole karne, z łatwością ominął obrońcę i stanął oko w oko z golkiperem. Vicente Guaita wyszedł nieco z bramki i zdołał obronić strzał oddany z ostrego kąta.

Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron Chelsea szybko wyszła na prowadzenie za sprawą Tammy’ego Abrahama. 22-latek ze spokojem pokonał bramkarza, wykorzystując podanie piętą Williana. Wynik ustalił w 79. minucie strzałem głową Pulusic.

Chelsea - Crystal Palace 2-0 (0-0)

Bramki:

1-0 Abraham (52.), 2-0 Pulisic (79.) Żółte kartki: Willian, Emerson, Kovaczić - Zaha, McCarthy

2019-11-09 13:30 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 40525 | Arbiter: M. Dean Chelsea Londyn Crystal Palace FC 2 0 DO PRZERWY 0-0 T. Abraham 52' C. Pulisic 79'

2 0 Chelsea Londyn Crystal Palace Londyn Kepa James Emerson Tomori Zouma Pulisic Kanté Kovaczić Mount Willian Abraham Guaita Cahill Tomkins van Aanholt Ward Kouyaté McArthur Milivojević Townsend Ayew Zaha SKŁADY Chelsea Londyn Crystal Palace Londyn Kepa Arrizabalaga Revuelta Vicente Guaita Reece James Gary Cahill 31′ 31′ Emerson Palmieri dos Santos James Tomkins Fikayo Tomori Patrick van Aanholt Kurt Happy Zouma 44′ 44′ Joel Ward 79′ 79′ 80′ 80′ Christian Pulisic 82′ 82′ Cheikhou Kouyaté N'Golo Kanté 70′ 70′ James McArthur 33′ 33′ Mateo Kovaczić Luka Milivojević 87′ 87′ Mason Mount Andros Townsend 17′ 17′ . Willian Jordan Ayew 52′ 52′ 73′ 73′ Tamy Abraham 21′ 21′ Wilfried Zaha REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Wayne Hennessey Cesar Azpilicueta Scott Dann Andreas Christensen 44′ 44′ Martin Kelly 87′ 87′ Billy Gilmour 70′ 70′ Jeffrey Schlupp 73′ 73′ Michy Batshuayi 82′ 82′ 90′ 90′ James McCarthy Olivier Giroud Jairo Riedewald 80′ 80′ Callum Hudson-Odoi Christian Benteke