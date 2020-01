Co za derby Londynu! Chelsea zremisowała z Arsenalem 2-2 w 24. kolejce Premier League. Goście, którzy przez większość meczu grali w osłabieniu, oddali tylko dwa strzały. Dla porównania "The Blues" aż 19, w tym osiem celnych.

24. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-21 21:15 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 40577 | Arbiter: S. Attwell Chelsea Londyn Arsenal Londyn 2 2 DO PRZERWY 1-0 Jorginho 28' César Azpilicueta 84' Martinelli 63' Bellerín 87'

"Kanonierzy" w niewielkim odstępie ponieśli dwie straty. W 26. minucie Tammy Abraham dostał prostopadłe podanie, minął już bramkarza Bernda Leno, ale został sfaulowany przez Davida Luiza. Brazylijczyk zobaczył czerwona kartkę.

Dwie minuty później goście już przegrywali. Jorginho pewnie wykorzystał rzut karny. Niemiecki golkiper wyczuł strzelca, rzucił się w prawy róg, ale nie zdołał dotknąć dobrze posłanej piłki.

Chelsea miała przewagę, ale niespodziewanie dała sobie strzelić gola w 63. minucie. "The Blues" wykonywali rzut rożny, piłkę wybił głową Shkodran Mustafi, a dopadł do niej Gabriel Martinelli. Brazylijczyk ruszył z nią do przodu, a na środku boiska potknął próbujący mu przeszkodzić N’Golo Kante. To była woda na młyn dla 18-latka, który nie dał się już nikomu dogonić, a następnie na spokoju wykorzystał sytuację sam na sam z Kepą Arrizabalagą. To był pierwszy strzał gości w tym meczu!

Martinelli został pierwszym nastolatkiem, który zdobył 10 bramek dla Arsenalu w jednym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, od Nicolasa Anelki (1998/99).

Podopieczni Franka Lamparda po raz drugi wyszli na prowadzenie w 84. minucie. Po krótko rozegranym rzucie rożnym z lewej strony dośrodkował Callum Hudson-Odoi, a piłkę do siatki wpakował Cesar Azpilicueta.

Trzy minuty później znowu był jednak remis. Hector Bellerin przymierzył z linii pola karnego poza zasięgiem Arrizabalagi.

Zdjęcie Gabriel Martinelli mija leżącego N'Golo Kante / Getty Images

2 2 Chelsea Londyn Arsenal Londyn Leno Bellerín Luiz Mustafi Oezil Saka Torreira Di Pascua Xhaka Lacazette Martinelli Pépé Kepa Azpilicueta Christensen Emerson Rüdiger Jorginho Kanté Kovaczić Hudson-Odoi Abraham Willian SKŁADY Chelsea Londyn Arsenal Londyn Kepa Arrizabalaga Revuelta Bernd Leno 84′ 84′ Cesar Azpilicueta 87′ 87′ Héctor Bellerín 59′ 59′ Andreas Christensen 26′ 26′ . David Luiz 21′ 21′ Emerson Palmieri dos Santos Shkodran Mustafi Antonio Ruediger 55′ 55′ Mesut Oezil 28′ (k.) 28′ (k.) Luiz Frello Jorginho Bukayo Saka 69′ 69′ N'Golo Kanté Lucas Torreira Di Pascua 66′ 66′ Mateo Kovaczić Granit Xhaka Callum Hudson-Odoi Alexandre Lacazette Tamy Abraham 63′ 63′ 90′ 90′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva 79′ 79′ . Willian 81′ 81′ Nicolas Pépé REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Damián Emiliano Martínez Marcos Alonso 81′ 81′ Rob Holding Kurt Happy Zouma Daniel Ceballos Fernández 66′ 66′ Ross Barkley 55′ 55′ 76′ 76′ Mattéo Guendouzi Olié 69′ 69′ Mason Mount Ainsley Maitland-Niles 79′ 79′ Michy Batshuayi 90′ 90′ Joseph Willock Rodriguez Pedro Edward Nketiah

STATYSTYKI Chelsea Londyn Arsenal Londyn 2 2 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 12 2 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 17 5 Faule 11 5 Spalone 2 1