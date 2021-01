Włodarze Chelsea przygotowują się do sensacyjnego ruchu na letnim rynku transferowym. Jak informuje "The Athletic", Anglicy zamierzają zakontraktować snajpera Borussii Dortmund - Erlinga Haalanda. By to zrobić, są nawet gotowi pobić klubowy rekord transferowy.

Haaland wzbudza ogromne zainteresowanie wśród najlepszych klubów świata. Parol na Norwega zagiął między innymi Real Madryt, lecz Chelsea chce ubiec rywali w walce o usługi młodego napastnika.

Dlatego też londyńczycy nie zamierzają czekać na 2022 roku, gdy klauzula Haalanda ma wynosić 75 mln euro. Chcą go ściągnąć już latem, wydając na transfer znacznie większą gotówkę.

Działacze Chelsea już w minionym roku w znaczący sposób wzmocnili drużynę. Transfery między innymi Kaia Havertza, Timo Wernera, Bena Chilwella i Hakima Ziyecha, a później także Eduoarda Mendy'ego nie przyniosły jednak zamierzonego skutku.

Piłkarze "The Blues" zajmują dopiero siódme miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do liderującego Manchesteru United.





Obecny rekord transferowy Chelsea wynosi 80 mln euro. Właśnie tyle Anglicy zapłacili w 2018 roku za bramkarza Kepę Arrizabalagę.



