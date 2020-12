​Premier League. Chelsea FC w kryzysie. Frank Lampard widzi jednak światełko w tunelu

Piłkarze Chelsea FC wpadli w wyraźny dołek. "The Blues" wygrali zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań w Premier League. Menedżer Frank Lampard zdaje sobie sprawę, że wyniki są dalekie od oczekiwanych, jednak w poniedziałkowym meczu - przeciwko Aston Villi - zobaczył światełko w tunelu.

Remis Chelsea FC z Aston Villą (1:1) nie poprawił sytuacji londyńczyków w tabeli Premier League. Obecnie tracą do prowadzącego Liverpoolu sześć punktów. Lider zresztą rozegrał o jedno spotkanie mniej, zatem przewaga może jeszcze wzrosnąć. Frank Lampard przyznaje, że jego podopieczni przechodzą przez trudny czas, lecz - jego zdaniem - postawa "The Blues" w poniedziałkowym starciu z "The Villans" była dobra.

Szkoleniowiec dokonał sześciu zmian w porównaniu z ostatnim wyjazdowym pojedynkiem z Arsenalem (1:3). - Wywalczyliśmy remis w meczu przeciwko dobrej drużynie. Nasz występ był dobry. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale nie udało nam się tego zrobić. Ostatnio przechodziliśmy przez trudny okres, natomiast chciałem zobaczyć poprawę. Widziałem pozytywne nastawienie piłkarzy - powiedział menedżer drużyny z Londynu, cytowany przez Sky Sports.

- Musimy to kontynuować, ponieważ kalendarz jest napięty. W spotkaniu z Aston Villą było kilka pozytywnych aspektów w naszej grze. Miałem nowe pomysły do wprowadzenia, gdyż w swoim zespole mam zawodników gotowych do gry. Zmiany miały na celu zachowanie balansu w drużynie, ale i odświeżenie składu. Nie zawiedliśmy się, z wyjątkiem tego, że po straconym golu nie strzeliliśmy następnego. Jestem zadowolony z piłkarzy - dodał Lampard.

Chelsea 3 stycznia ma zagrać z Manchesterem City. Mecz stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ w ekipie Pepa Guardioli diagnozowano kilka zakażeń koronawirusem i poniedziałkowy pojedynek z Evertonem został przełożony na inny termin.

