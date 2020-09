Manchester United czyni zaawansowane starania o pozyskanie Edinsona Cavaniego. Na sfinalizowanie angażu zostało pięć dni. Jeśli Urugwajczyk podpisze kontrakt, na Old Trafford nie trafi Arkadiusz Milik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstrawaganckie stroje Manchesteru United. W promocji trzeciego kompletu koszulek wziął udział Beckham. Wideo © 2020 Associated Press

O rozmowach między MU a menadżerem Cavaniego poinformował dziennikarz Gianluca di Marzio. To oznacza zwrot akcji w sprawie najbliższej przyszłości urugwajskiego napastnika. Jeszcze przed kilkoma dniami wydawało się, że zwiąże się on dwuletnim kontraktem z Atletico Madryt.

Reklama

33-letni napastnik pozostaje wolnym zawodnikiem od połowy bieżącego roku. Wygasł wówczas jego kontrakt z PSG, a żadna ze stron nie kwapiła się do przedłużenia współpracy. W Paryżu piłkarz spędził siedem ostatnich lat.

Początkowo prognozowano, że Cavani karierę kontynuował będzie w amerykańskiej MLS. Później za pewnik brano jego przeprowadzkę do Hiszpanii. Teraz najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się Premier League.

Trener MU, Ole Gunnar Solskjaer, jest zdeterminowany, by wzmocnić zespół jeszcze w bieżącym okienku transferowym. Ma już na to niewiele czasu - dokładnie do 5 października. Jedynym pozyskanym przez niego graczem w ostatnich tygodniach pozostaje holenderski pomocnik Donny van de Beek.

Cavani jest do wzięcia bez sumy odstępnego. Jak donosi hiszpańska "Marca", żąda uposażenia na poziomie 10 mln euro. Jeśli jego oczekiwania zostaną spełnione, dobiegną końca spekulacje na temat zatrudnienia przy Old Trafford Arkadiusza Milika.

UKi

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz