Edinson Cavani niedługo cieszył się tytułem bohatera dnia w Premier League. Po świetnym występie przeciwko Southampton FC napastnikiem MU zainteresowała się angielska federacja (FA). Wszystko za sprawą rzekomo rasistowskiego wpisu zawodnika na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LIGA MISTRZÓW. Istanbul Basaksehir sensacyjnie wygrał z Manchesterem United. WIDEO Polsat Sport

W niedzielne popołudnie Cavani rozegrał znakomitą partię na obiekcie Southampton. Do przerwy "Czerwone Diabły" przegrywały 0-2, m.in. za sprawą Jana Bednarka, który otworzył wynik spotkania. Urugwajczyk pojawił się na murawie po przerwie i zapewnił ekipie z Manchesteru zwycięstwo. Jego łup to asysta i dwie bramki.

Reklama

Nazajutrz radość 33-latka z doskonałego występu zmącili jednak przedstawiciele FA. Okazało się, że krajowa federacja zainteresowała się wpisem zawodnika, zamieszczonym na Instagramie. Gdy jeden z kibiców pogratulował mu świetnego spotkania, Cavani odpisał: "Gracias, negrito".

W Wielkiej Brytanii słowo "negrito" uważane jest za obraźliwe wobec ciemnoskórych osób. Władze MU tłumaczą, że w Ameryce Południowej termin ten ma również pozytywne brzmienie. Zawodnik został jednak niezwłocznie poinformowany o niestosowności sformułowania i niefortunny post usunął.

Mimo to grożą mu trzy mecze zawieszenia. Tego samego słowa - "negrito" - użył bowiem Luis Suarez (również Urugwajczyk) wobec Patrice’ Evry, co w 2011 roku stanowiło zalążek ich słynnego konfliktu. Snajper został za to zawieszony aż na osiem spotkań. Na nic zdały się tłumaczenia, że w jego ojczyźnie budzące kontrowersje sformułowanie ma wydźwięk zgoła pieszczotliwy.

FA odmówiła oficjalnego komentarza w sprawie incydentu z udziałem Cavaniego.

UKi

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz