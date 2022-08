Premier League. Cash nie zatrzymał "Kanonierów", rekord ligi Haalanda

Tak udanego startu w sezonie 2022/23 nie spodziewali się chyba nawet najzagorzalsi fani londyńskiego Arsenalu. Po pięciu ligowych kolejkach ekipa Mikela Artety zajmuje pozycję lidera z kompletem punktów na koncie.

W środowy wieczór rozpędzonych "Kanonierów" próbowała zatrzymać Aston Villa, ale jej wysiłki spełzły na niczym. Drużyna z Birmingham w bieżącym cyklu ma już na koncie cztery porażki, a z 16 ostatnich meczów w Premier League wygrała ledwie trzy.

Znakomitą formę potwierdził Gabriel Jesus, który już w pierwszym kwadransie stworzył sobie dwie okazje do zdobycia bramki. Do siatki trafił dopiero za trzecim razem - w 31. minucie. W pięciu pierwszych meczach Arsenalu miał udział aż przy sześciu golach, co stanowi nowy rekord klubu.

Na niewiele ponad kwadrans przed końcem wyrównał wprawdzie Douglas Luiz, ale błyskawicznie na jego trafienie odpowiedział Gabriel Martinelli.

W zespole pokonanych 90 minut zaliczył Matty Cash ustawiony tradycyjnie po prawej stronie bloku obronnego.

Na innych stadionach: Fabiański pokonany, rekord ligi Haalanda

Łukasz Fabiański znalazł się w wyjściowej jedenastce WHU na mecz z Tottenhamem. Zadanie Polaka było klarowne - zatrzymać Harry'ego Kane'a i spółkę. Tymczasem w 34. minucie "Fabiana" pokonał kolega z drużyny Thilo Kehrer.

Manchester City rozgromił przed własną publiką Nottingham Forest 6-0. Już w pierwszej połowie hat-trickiem popisał się Erling Haaland. Pobił w ten sposób strzelecki rekord Premier League - w pięciu premierowych występach zdobył aż dziewięć bramek.

Arsenal Londyn - Aston Villa Birmingham 2-1 (1-0)

Bramka: 1-0 Gabriel Jesus (31.), 1-1 Douglas Luiz (74.), 2-1 Martinelli (77.)

Bournemouth - Wolverhampton 0-0 (0-0)

Manchester City - Nottingham Forest 6-0 (3-0)

Bramki: 1-0 Haaland (12.), 2-0 Haaland (23.), 3-0 Haaland (38.), 4-0 Cancelo (50.), 5-0 J. Alvarez (65.), 6-0 J. Alvarez (87.)

West Ham United - Tottenham Hotspur 1-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Kehrer (34. samobójcza), 1-1 Souczek (55.)

Liverpool FC - Newcastle United 1-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Isak (38.), 1-1 Roberto Firmino (61.)